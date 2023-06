Wanda Nara y Francesca Icardi impactaron al combinar sus looks: “Mi versión actualizada”

Wanda Nara es una de las empresarias y figuras más reconocidas a nivel nacional. Actualmente, la ex pareja de Mauro Icardi cuenta con millones de seguidores con quienes comparte los mejores looks que elige para disfrutar su tiempo libre junto a sus hijos así también cumplir con los compromisos de su agenda laboral.

Las hijas de Wanda Nara, igualitas a ella cuando era niña. Foto: Instagram.

La empresaria acudió a Instagram para publicar una foto con su hija, Francesca. La mayor de sus primogénitas en común con el jugador de fútbol. En la imagen se la pudo ver a ella y a la niña con maquillaje en sus rostros. Como no podía ser de otra manera, la postal no pasó desapercibida y obtuvo miles de ‘likes’ por parte de aquellos que están siempre atentos a los posteos de Wanda.

Wanda Nara viajó a Turquía para ver a su esposo e hijas.

El make up de Wanda Nara y Francesca que acaparó la atención de sus seguidores

Lo cierto es que las hijas de Mauro Icardi de seis y ocho años son grandes amantes del maquillaje y la moda, al igual que su madre. De hecho, a través de las redes sociales, las niñas no sólo comparten tutoriales de make up sino también muchos de sus looks, que incluyen marcas de firmas reconocidas.

Wanda Nara posó junto a su hija mayor Francesca. (Foto de Instagram: @wanda_nara)

En esta oportunidad, Wanda y su hija mayor participaron de una divertida sesión de fotos, donde dejaron en evidencia su gran parecido por el labial rojo que ambas llevaban y la polera negra que las dos tenían puesta.

Wanda Nara posó junto a su hija mayor Francesca. (Foto de Instagram: @wanda_nara)

“Mi versión actualizada”, manifestó la empresaria junto a una serie de postales en la que se las pudo ver junto a Francesca. En las fotos se apreció que ambas llevan un rodete estilo bailarina clásica y lucían un make up de la marca personal de Wanda. Rápidamente, a Nara y a la niña le llovieron los corazones rojos, y tiernos comentarios sobre su similitud en las imágenes publicadas.