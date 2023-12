Wanda Nara rompió el silencio y habló de su enfermedad: “La última quimio fue arriesgada”

La reconocida figura del espectáculo argentino, Wanda Nara, reveló detalles conmovedores sobre su valiente batalla contra la leucemia en una emotiva entrevista tras llegar a la final del Bailando italiano.

La celebridad, conocida por su participación en diversos programas de televisión, compartió cómo enfrentó este difícil diagnóstico. Además, Wanda aseguró que su participación en el concurso de baile se convirtió en una forma de distracción durante estos tiempos difíciles.

Wanda Nara reveló el nombre de su enfermedad.

Si bien Wanda no se refirió mucho al tema en sus redes sociales, desde un primer momento se barajó la posibilidad de que haya sido diagnosticada con cáncer. Tampoco habló sobre su diagnóstico en profundidad tanto como hasta momento.

Wanda Nara se refirió a su diagnóstico de leucemia

“Si me pongo a pensar, creo que acepté hacer el Bailando para tener un poco la cabeza en otra cosa. Estoy tan ocupada bailando que, además, es algo hermoso porque siempre escucho una música diferente”, reveló Nara en un ciclo de la TV italiana que replicó LAM.

Wanda Nara rompió el silencio sobre su enfermedad, por segunda vez. Foto: Wanda Nara

La finalista del Bailando italiano, madre de cinco hijos, destacó la importancia de concentrarse en el presente y confiar en el apoyo médico que recibe en Argentina. “Debo concentrarme, pensar en no lastimarme, no hacerle daño a mi bailarín o en no hacerme daño. Es algo terrible un moretón en la cara. Entonces no quiero pensar. Confío en mis médicos de Argentina que me siguen”, afirmó.

Durante la entrevista, la conductora preguntó sobre sus miedos más profundos, y Wanda Nara sostuvo que incluso, cuando era iba a cesárea por el nacimiento de sus hijos, temía. “Cuando sos madre, el único miedo que tenés es dejar solos a los niños. Ese es el único pensamiento”, expresó mientras recordaba los momentos difíciles.

“Una, dos, tres, cuatro y siempre lloraba, pero de una manera. Siempre estaba organizando toda la vida como si fuera mi último momento. Organizando todo con mi mamá y mi hermana”, confesó Nara, describiendo cómo enfrentó cada sesión de quimioterapia.

La valiente celebridad reveló detalles sobre su última sesión de quimioterapia, considerada arriesgada, y cómo dejó todo organizado para sus hijos hasta que cumplieran 21 años. “Yo le decía a Mauro ‘jurame esto’, ‘jurame lo otro’. La última fue arriesgada. La quinta vez dejé todo lo que tenían que hacer mis hijos hasta que tuvieran 21 años”, reveló Nara.

Wanda Nara junto a sus hijos. Foto: Instagram

“Ese fue mi mayor miedo. Cuando lo supe, pensaba ‘son pequeños, me necesitan’. Ese es el miedo”, concluyó, compartiendo sus emociones con sinceridad y corazón abierto. Wanda Nara, además de brillar en la pista de baile, se convirtió en un ejemplo de fortaleza y determinación al enfrentar la leucemia, inspirando a muchos con su valentía y amor incondicional por su familia.