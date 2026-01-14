Wanda Nara reveló qué hará con la millonaria colección de carteras que dejó en Turquía

Wanda Nara es una de las personalidades más importante de la farándula argentina y todo lo que pasa con su vida genera noticias. La famosa es la conductora de MasterChef Celebrity, donde deja indirectas para su exmarido Mauro Icardi y su pareja la China Suárez, los otros protagonistas del WandaGate.

La famosa aprovechó la presencia de Rusherking en el programa de cocina, ya que está en reemplazo de La Roña Castro en el repechaje, y charlaron sobre la pareja que está en Turquía. Teniendo en cuenta que la actriz es ex del cantante urbano.

Foto: captura pantalla

A pesar de que Rusherking no se quiso meter en la polémica, la famosa aprovechó el momento para hablar de sus pertenencias que quedaron en la casa que compartía con el futbolista cuando estaban en Turquía y aún no se separaron.

Qué va a hacer Wanda Nara con la colección de carteras en Turquía

Entre eso su exclusiva colección de cartera, que tiene en varios países donde tiene casas. Mientras conversaba con el cantante, Wanda fue directa y reveló lo que piensa hacer con estos accesorios de lujo: “No sabés las carteras que tengo. Igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa…”, comentó sin filtros la famosa.

Wanda Nara y Rusherking

Wanda dejó en claro que ya superó la polémica que se armó cuando Icardi comenzó su relación con la China y el enojo porque dejó ropa y carteras en la misma casa.

“¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?“, le dijo Wanda al cantante. ”Te acompaño si querés, te segundeo", le respondió Rusherking.

La conversación comenzó cuando la conductora, fiel a su estilo picante, le preguntó al cantante urbano sobre la relación de la China Suárez con Mauro. “¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?”, quiso saber Wanda.

“La verdad que para mí, yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomas, vos después tenés otras cosas ahí”, expresó Rusherking sin ganas de hablar del escándalo.