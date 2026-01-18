Wanda Nara recordó el 2016 con su familia y un detalle en la foto sorprendió ¿guiño a Mauro Icardi?

Wanda Nara es una de las famosas más importantes del entretenimiento nacional por su escandalosa vida y todo lo que pasa con ella genera noticias. La famosa está en su mejor momento laboral con la conducción de MasterChef Celebrity. No obstante, siempre está atenta a la polémica del WandaGate con Mauro Icardi y la China Suárez.

La novela protagonizada por los tres famosos parece que bajó el perfil y entre ellos dejaron de tirarse palitos en redes sociales constantemente. Cabe recordar que el futbolista está viviendo en Turquía con la China Suárez y los hijos de ella.

Wanda Nara y Mauro Icardi cuando se casaron.

Mientras que en Buenos Aires está Wanda con las dos hijas que tuvo con Icardi: Francesca e Isabella. A pesar de los conflictos entre ellos, la expareja fue familia por 10 años, en donde también estaban los tres hijos que tuvo la mediática con Maxi López.

Wanda Nara mostró su vida del 2016 y apareció Icardi

En desafío viral al que se sumaron varios famosos, consiste en compartir fotos del 2016. Wanda aprovechó para mostrar cómo era su vida en Europa con sus cuatro hijos y embarazada de su hija Isabella, que tuvo con Icardi.

Wanda Nara recordó el 2016 con un guiño a Icardi

Para eso mostró varias fotos de sus hijos juntos. “Los hermanos más unidos del mundo”, escribió en una foto, donde están los pies de los cinco.

Wanda Nara recordó el 2016 con un guiño a Icardi

Luego hizo un collage con varias fotos de ese año, entre ellas con su panza de embarazada, y en una aparece Wanda abrazada a una persona que fue tapada la cara.

La foto rápidamente se volvió viral y el detalle no pasó desapercibido; la persona que fue tapada es Mauro Icardi. La mediática usó el emoji del ala de un ángel.

Otro guiño a su ex, es una foto en donde sus hijos aparecen con la remera de Inter de Milán, el club en el que jugaba su ex en ese momento. ¿Hicieron las paces?.