Wanda Nara quedó al descubierto: el video que confirmó su nuevo y escandaloso romance

Semanas atrás, en SQP revelaron que el socio de Elías Piccirillo (exesposo de Jesica Cirio), estaría frecuentando a Wanda Nara. Sin embargo, para aquel momento, la empresaria y conductora de Telefe desmintió los rumores y aseguró que Martín Migueles era solo su personal trainer.

Pese a la información dada por la propia Wanda Nara, las cámaras la captaron junto a Martín Migueles en eventos públicos que parecían no tener nada que ver con el entrenamiento físico que estarían trabajando en privado.

Wanda Nara con Martín Migueles.

Luego, Mauro Icardi borró parte de los tatuajes que hacían referencia a Wanda Nara de su brazo y ella le dedicó algunas indirectas por medio de su cuenta oficial de Instagram. Tales insinuaciones destacarían que, la mediática aún no puede dejar atrás su pasado con el futbolista.

El nuevo tatuaje de Mauro Icardi.

Aun así, Wanda Nara hizo caso omiso a los señalamientos y, sorpresivamente, compartió en Instagram un video en el que se la ve dentro de una situación cercana con Martín Migueles. Incluso, hay quienes aseguran que, con dicha grabación, la figura de Telefe blanqueó su romance con el socio de Elías Piccirillo.

Wanda Nara y Martín Migueles viajan a Punta del Este

Como si lo antes mencionado fuera poco, Yanina Latorre reveló durante la más reciente emisión de SQP que Wanda Nara y Martín Migueles emprendieron un repentino viaje a Punta del Este.

No obstante, Yanina mostró las fotos y videos donde se le ve a Wanda Nara con Martín Migueles a bordo de un Buquebus con destino a Punta del Este. De esa manera, la empresaria constataría su estrecho vínculo con el hombre en cuestión.

Aunque, la panelista de SQP Majo Martino aseguró, frente a las cámaras de América TV, que Wanda Nara estaría esperando que Martín Migueles le pida de manera oficial ser su novia para así blanquear la relación en los medios.

Mientras el escenario se esclarece, en el programa de Yanina Latorre mencionaron que Wanda Nara llamó a Jesica Cirio para conocer más sobre Martín Migueles y la segunda le aconsejó a la primera que “saliera de ahí”, pero “no le dio bola”.

De cualquier forma, Wanda Nara quedó nuevamente inmersa en una nueva polémica debido a la relación que sostiene con Martín Migueles, socio de Elías Piccirill, quien se encuentra encarcelado por la tenencia ilegítima de armas de guerra.