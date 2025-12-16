Entretenimiento / Famosos

Wanda Nara mostró una foto íntima de su novio y abrió polémica en redes: “Cayó muy bajo...”

La famosa le dedicó unas palabras a su nueva pareja y en las redes sociales opinaron del romance de la conductora de MasterChef.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

16 de diciembre de 2025,

Wanda Nara mostró una foto íntima de su novio y abrió polémica en redes: “Cayó muy bajo...”
Wanda Nara mostró una foto íntima de su novio y abrió la polémica en redes: “Cayó muy bajo...”

Wanda Nara es una de las figuras más importantes de la televisión argentina y todo lo que pasa con su vida es noticia. La famosa está en su mejor momento laboral con la conducción de MasterChef Celebrity por Telefe. Además, la mediática volvió a apostar al amor tras su separación de L-Gante.

La conductora está en pareja con Martín Migueles, y con quien mantiene una relación en bajo perfil comparado con sus anteriores romances. La pareja de a poco se muestra en redes sociales juntos y se dedica mensajes de cariño.

Wanda Nara y Martín Migueles.
Wanda Nara y Martín Migueles.

Antes de blanquear la relación, Wanda aparecía acompañada de Migueles y lo presentó como un amigo del country. Ahora, la famosa se animó a declararle su amor público con una foto que demuestra la intimidad que comparten.

Wanda Nara y Martín Migueles.
Wanda Nara y Martín Migueles.

La foto que Wanda Nara le dedicó a su novio Martín Migueles y generó críticas

En la foto que mostró Wanda se ve a Martín Migueles durmiendo en la cama. Para demostrarle su amor, la mediática escribió: “Te amo”, dejando en claro que la relación avanza cada vez más firme.

La foto que Wanda Nara le dedicó a su novio Martín Migueles y generó críticas
La foto que Wanda Nara le dedicó a su novio Martín Migueles y generó críticas

Como todo lo que pasa con su vida, se volvió viral en X y los usuarios de redes sociales opinaron del romance de la famosa. Algunos se mostraron a favor de su nueva relación después de la polémica con Mauro Icardi, quien la engañó con la China Suárez, mientras que otros criticaron a Migueles.

“Este es el amigo de Piccirillo”, “Cayó muy bajo, no tiene su nivel”, “Tenés que salir de ahí Wanda”, “No aprende más esta mujer”, “Reaccioná nena”, “Pedile referencias a Jésica Cirio”, fueron los comentarios negativos que le dejaron a Wanda Nara por su nueva pareja.

Cabe recordar que relacionan a Migueles con Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, quien está detenido por causas de estafas millonarias y robo.

Temas Relacionados

MÁS DE Famosos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Estilo
VER MÁS