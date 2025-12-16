Wanda Nara mostró una foto íntima de su novio y abrió polémica en redes: “Cayó muy bajo...”

Wanda Nara es una de las figuras más importantes de la televisión argentina y todo lo que pasa con su vida es noticia. La famosa está en su mejor momento laboral con la conducción de MasterChef Celebrity por Telefe. Además, la mediática volvió a apostar al amor tras su separación de L-Gante.

La conductora está en pareja con Martín Migueles, y con quien mantiene una relación en bajo perfil comparado con sus anteriores romances. La pareja de a poco se muestra en redes sociales juntos y se dedica mensajes de cariño.

Wanda Nara y Martín Migueles.

Antes de blanquear la relación, Wanda aparecía acompañada de Migueles y lo presentó como un amigo del country. Ahora, la famosa se animó a declararle su amor público con una foto que demuestra la intimidad que comparten.

La foto que Wanda Nara le dedicó a su novio Martín Migueles y generó críticas

En la foto que mostró Wanda se ve a Martín Migueles durmiendo en la cama. Para demostrarle su amor, la mediática escribió: “Te amo”, dejando en claro que la relación avanza cada vez más firme.

Como todo lo que pasa con su vida, se volvió viral en X y los usuarios de redes sociales opinaron del romance de la famosa. Algunos se mostraron a favor de su nueva relación después de la polémica con Mauro Icardi, quien la engañó con la China Suárez, mientras que otros criticaron a Migueles.

“Este es el amigo de Piccirillo”, “Cayó muy bajo, no tiene su nivel”, “Tenés que salir de ahí Wanda”, “No aprende más esta mujer”, “Reaccioná nena”, “Pedile referencias a Jésica Cirio”, fueron los comentarios negativos que le dejaron a Wanda Nara por su nueva pareja.

Cabe recordar que relacionan a Migueles con Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, quien está detenido por causas de estafas millonarias y robo.