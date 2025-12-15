La verdadera razón por la que Wanda Nara tuvo que declarar en el caso Payarola

Wanda Nara fue citada a declarar como testigo en la causa judicial conocida como el “Caso Payarola”, que investiga a su exabogado Nicolás Payarola por una serie de presuntas estafas millonarias. La citación se realizará ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavides, donde la fiscalía intenta esclarecer el rol que tuvo la empresaria y conductora en una trama que involucra conflictos profesionales, acuerdos económicos y el uso de su imagen pública.

De qué está acusado el exabogado de Wanda Nara

Payarola está acusado de al menos 13 hechos de estafa que, según la investigación, habrían generado un perjuicio económico estimado en unos 3 millones de dólares. De acuerdo con la fiscalía, el abogado habría llevado adelante maniobras que excedían ampliamente el ejercicio habitual de la profesión, utilizando su vínculo con figuras mediáticas para captar clientes y concretar negocios irregulares.

Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, acusado de estafas millonarias a sus clientes (gentileza TN)

Por qué Wanda Nara fue a declarar

La causa que deriva en la citación de Wanda Nara surge a partir de la denuncia presentada por Macarena Pose, una abogada que también trabajó con la mediática en el marco de su divorcio con Mauro Icardi. Pose y su socia sostienen que existía un acuerdo implícito con Nara en relación con los honorarios profesionales, respaldado por intercambios de mensajes, que establecía el pago de 600 mil dólares en caso de que el patrocinio fuera revocado antes de la finalización del proceso judicial.

Según la denuncia, tanto Wanda Nara como Payarola habrían evitado de manera deliberada la firma de un convenio formal que incluía esa cláusula, y tiempo después la empresaria decidió revocar el patrocinio legal. Este punto es clave para la investigación, ya que los fiscales analizan si hubo una maniobra coordinada para eludir obligaciones contractuales.

Otro aspecto bajo la lupa es el presunto uso de la imagen de Wanda Nara por parte de Payarola como estrategia para atraer clientes y generar confianza, una práctica que, de comprobarse, podría agravar la situación judicial del abogado.

En este contexto, la fiscalía intenta responder una pregunta central: si Wanda Nara fue víctima de un delito que nunca denunció o si tuvo algún grado de participación en las maniobras investigadas. Por el momento, su situación procesal es la de testigo, aunque su declaración será determinante para avanzar en la causa y definir responsabilidades.