Virginia Demo de Gran Hermano se hizo una cirugía estética y mostró el radical cambio: el antes y después

Virginia Demo fue una participante de Gran Hermano en la edición 2023-24. La mujer logró conquistar al público con su transparencia, carisma y humor, lo que le permitió tener popularidad y trabajar de lo que siempre quiso una vez que salió del reality.

Virginia Demo en "Hola Vos". (Foto: Captura de pantalla)

La influencer fue actriz en “legalmente rubia” y su obra de stand up, además en las redes sociales comparte videos de humor, reflexiones e interactúa con sus seguidores sobre experiencias. Virginia decidió realizarse una cirugía estética para cambiar el aspecto de su cara y cuello.

A sus 56 años, la humorista vive un gran presente laboral al que llegó tras su paso por el reality. Sin embargo, su aspecto físico le generaba malestar y no estaba conforme, por lo que tomó la decisión de hacerse una lipo aspiración combinada con un procedimiento que ayuda a adherir la piel para que no quede colgante.

La cirugía estética de Virginia Demo de Gran Hermano: el impresionante cambio

En un video que mostró en su cuenta contó que sigue con el proceso post operación, pero que hasta el momento se ve muy contenta con los resultados que vio.

Luego Virginia respondió a las consultas de sus seguidores sobre la cirugía y el post. “Mirá, me hicieron anestesia total, duró poco más de una hora, es una lipoaspiración combinada con otro procedimiento que, dicho popularmente, te pega la piel para que no te quede caída. En este momento se cumple 24 horas y nunca sentí dolor, estoy feliz”, comentó la ex Gran Hermano.

“Son tres puntitos que te hacen por la lipoaspiración, uno bajo la pera y uno detrás de cada oreja, así que cicatriz cero”, detalló la famosa sobre el procedimiento quirúrgico.

“Jamás sentí dolor, pero nada de nada. Ya me empecé a desinflamar. Al menos en mi caso, la experiencia es increíblemente buena, cero dolor y con respecto a los requisitos, calculo que el pre quirúrgico es lo que hay que hacerse para ver si sos apto”, expresó Virginia.

“Me costó, pero realmente me hacía mal y me condicionaba en algunas circunstancias. Cuando hay tanto malestar lo justifico”, cerró la ex Gran Hermano.