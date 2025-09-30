Vero Lozano destapó las internas de los Martín Fierro 2025 y lanzó una fuerte advertencia: “No voy a ir nunca más”

Luego de que se entregaran las estatuillas correspondientes en la ceremonia de los Martín Fierro de la Televisión 2025, Verónica Lozano expresó su indignación por la manera en la que fueron repartidos los premios.

Además, la presentadora de Cortá por Lozano expuso aquello que los miembros votantes de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), no querrían decir públicamente.

Vero Lozano en los Martín Fierro.

El descargo que hizo Vero Lozano tras los Martín Fierro 2025

La periodista competía con Susana Giménez en la categoría de mejor conducción femenina del año y, lejos de estar conforme con el resultado, dijo en un móvil con LAM lo siguiente: “No específicamente yo tenía que ganar, pero me parece que, ya que Susana gane otro premio más, es un montón para un programa que tuvo pocas emisiones”.

En ese contexto, Vero aclaró que no tiene nada en contra de Susana: “No estoy juzgando si es buena o mala conductora. Me parece que hay que repartir también, para que la ceremonia sea más interesante y para que nos vayamos más contentos”.

Susana Giménez con sus respectivos premios.

En ese sentido, Lozano expresó: “Te juro que, la fui a saludar a Mariana (Fabbiani) la felicité porque éramos competencia y ella me dice: ‘Pensé que te lo daban a vos’. Yo tenía como esa ilusión porque dije: ‘Ya le dieron mejor programa, repartimos el juego con el segundo premio’”.

No obstante, la conductora de Telefe comentó cómo APTRA pudo ser más equitativo con el premio referido: “También dije: ‘Si no, se lo dan a Carmen, laburó muy bien el año pasado, le levantaron el programa, es una mina que la viene remando hace mucho tiempo y tengo entendido que no tenía ningún Martín Fierro”.

Asimismo, Vero completó: “No es porque el premio tuviera que ser para mí, pero me parece que tenía que ser para otra conductora”.

Después, Vero Lozano se refirió a las discusiones internas que se dieron entre los miembros votantes de la ceremonia más aclamada del año: “Lo que sí me llamó la atención es que, entre ellos, me contaron que en un chat estaban diciendo: ‘boludo, cómo ganó tal si yo no lo voté’”.

Incluso, la profesional confesó: “En panelismo, debería haber una auditoria, porque entonces todos te dicen: ‘Yo no lo voté”. Por último, pero no menos importante, Verónica advirtió: “Estuvo muy mal repartido todo y se notó mucho. Hoy pienso que no voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo gano”.