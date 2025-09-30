La triste noticia que comunicó Susana Giménez durante los Martín Fierro 2025: “Fui muy feliz...”

Durante las últimas horas, Telefe transmitió la ceremonia de los Martín Fierro de la Televisión en el hotel Hilton de Puerto Madero y, como es de suponer, Susana Giménez se robó todas las miradas.

La conductora de televisión, en principio, se llevó el galardón al Mejor Programa de Interés General y, luego, fue premiada como Mejor Labor en Conducción Femenina. Tras recibir el último reconocimiento, Susana Giménez se sinceró.

Susana Giménez con sus respectivos premios.

El discurso de Susana Giménez frente a la pantalla de Telefe

Al igual que todas las figuras allí presentes, Susana Giménez no desaprovechó el momento y, luego de recibir su segundo premio, se dispuso a expresar unas emotivas palabras.

Claro que, al inicio del discurso, la también actriz sorprendió con una triste noticia, ya que esta dijo: “No tengo tantos como La Chiqui, pero de a poco voy a llegar. Mentira, no creo que vaya a llegar, porque no creo que haga mucha más televisión. Pero bueno, fueron muchos años”.

Después, Susana siguió: “Con el programa del año pasado, fueron 36 años. Es mucho y la verdad les quiero agradecer, a APTRA, a Del Moro (Santiago), gracias por pensar en esto para mí otra vez”.

Asimismo, Susana Giménez remarcó lo que dijo previamente: “Hay muchas que se lo merecen, así que ya me voy a ir, ya lo van a ganar ustedes. Fui muy feliz, haciendo el programa, recibiendo gente nueva, conocí mucha gente nueva de la música el año pasado como María Becerra. Fue muy importante la edición pasada que hice del programa, no fue tan larga, pero bueno, les agradezco de todo corazón que me siguen mirando. Besos a todos los nominados”.

Susana Giménez tras recibir su premio en los Martín Fierro.

Con tales palabras, la conductora de televisión advirtió que su tiempo en la pantalla chica está llegando a su fin, por lo cual, le cederá el lugar a las nuevas generaciones para que estas también puedan ser premiadas en un futuro próximo.