“Va a salir todo a la luz”: el fuerte mensaje de Camilota que generó preocupación mientras Thiago Medina sigue internado

Thiago Medina avanza en su recuperación tras estar más de tres semanas en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, donde tuvo el grave accidente con su moto. Sus familiares y amigos, entre ellos Camilota, revelan cada día cómo se encuentra de salud y su evolución.

Este fin de semana el Gran Hermano mostró una gran mejoría en su salud y logró que los médicos lo sacaran de terapia intensiva tras pasar por tres cirugías. A lo largo de las tres semanas, los familiares de Thiago pidieron cadenas de oraciones por su salud.

El domingo por la tarde fue Daniela Celis, quien anunció la feliz noticia sobre Thiago Medina: "Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando. Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente".

La feliz noticia sobre la salud de Thiago Medina

Cuál fue el enigmático mensaje de Camilota en medio de la recuperación de Thiago Medina

En medio de la inmensa alegría que dio la evolución de Thiago, ya que ahora se puede comunicar con sus familiares. Camilota compartió un video dejando indirectas para alguien de su entorno y en medio de la difícil situación que viven.

“Aprovecha la situación, pero la verdad todo tiene su tiempo y va a salir todo a la luz”, expresó la influencer en un video tras contar la evolución de su hermano.

“Lo único que digo. Y mi cara de hoy a la mañana ahora se transformó”, agregó sin filtros Camilota. Si bien no dijo para quién era el enigmático mensaje, dejó en claro que la interna familiar sigue presente en medio de la internación de Thiago.

Hace unas semanas, salió a la luz una supuesta pelea entre Daniela Celis, la mamá de las gemelas de Thiago, y el papá del influencer, si bien después se mostraron juntos, puede ser que la indirecta sea para su excuñada.