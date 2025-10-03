Tras el terrible accidente que sufrió Thiago Medina con su moto, Camilota lo ha estado acompañando a Sol y sombra. La hermana del exparticipante de Gran Hermano está firme a su lado en el hospital en el que permanece internado en terapia intensiva. Además, con Daniela Celis, es una de las responsables de informar cada parte médico y actualización sobre la salud del joven.

En este delicado momento, Camilota utiliza su cuenta de Instagram para pedir cadenas de oración por su hermano, comunicar novedades de su estado de salud y hasta descargarse en los peores momentos de angustia. Además, comparte algunos de sus trabajos como influencer, que le sirven para juntar dinero y cubrir sus gastos.

Camilota pidió ayuda económica para pagar los traslados al hospital tras el grave accidente de Thiago Medina: “Voy a...”

Mediante su cuenta personal, Camilota comparte canjes y promociones para solventar los nuevos gastos que tiene su familia en medio de la internación de su hermano. Ante la internación de Thiago Medina su familia debió alterar su rutina diaria para visitarlo en el hospital y pasar tiempo unidos esperando novedades de su evolución.

En las últimas horas Camilota hizo un posteo diferente, por otro tema que la preocupa mucho. Surgieron cuentas apócrifas en su nombre, donde estafan a los seguidores pidiéndoles dinero como si fueran donaciones para ayudar a Thiago Medina.

Thiago Medina junto a su hermana, Camilota.

En medio de este delicado momento, la joven influencer recurrió una vez más a sus redes para hacer un alarmante anuncio y pedido. Camilota reveló que ha sido víctima de una estafa virtual y alertó a sus seguidores.

La estafa que sufrió Camilota tras la nueva operación de Thiago Medina

Mediante un video, la hermana de Thiago Medina explicó detalles de la estafa virtual de la que fue víctima. Camilota señaló que hay cuentas falsas en las redes sociales que se hacen pasar por ella y dejó en claro que ni ella ni su familia piden plata. Con desesperación y angustia, mostró cómo se ven las cuentas falsas para evitar que sus seguidores caigan en el engaño y, además, pidió que las bloqueen. “No soy yo”, remarcó varias veces.

“Lo vengo a aclarar acá porque no estoy pidiendo nada. Vayan a denunciarlo, ayúdenme. Quiero que cierren la cuenta y dejen de hablar cosas que no son”, expresó visiblemente molesta. “Encima están usando una foto mía con mis sobrinas”, dijo acerca de las menores de edad que aparecen. “Vergüenza. No sé por qué la gente es tan mala”, agregó.

Por último, sostuvo: “Si tengo necesidad, tengo dos manos para salir a laburar, tengo cosas para hacer, así que nada, gente, ayúdeme porque no quiero quedar mal adelante de nadie.” Y concluyó recordando que durante el fin de semana estará vendiendo pizzas elaboradas personalmente por ella como parte de su trabajo y forma de ganar dinero.