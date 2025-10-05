Daniela Celis reveló una feliz noticia sobre la salud de Thiago Medina a tres semanas del accidente: “Los milagros existen”

Hace más de tres semanas que Thiago Medina permanece en terapia intensiva tras el grave accidente que sufrió con su moto cuando fue chocado por un auto en Moreno. El ex Gran Hermano está en el hospital Mariano y Luciano de la Vega y evoluciona favorablemente, según informaron sus familiares y amigos.

A pesar de no estar juntos como pareja, Daniela Celis acompaña a su expareja en el proceso de internación y pide cadena de oraciones por su salud. Hace unos días, anunció con emoción que el influencer avanza en su estado y que tenía ilusión de que pronto lo saquen de terapia intensiva, según le informaron los médicos.

Además, la famosa contó su emoción al cumplir su promesa tras la recuperación que tuvo Thiago Medina en las últimas semanas. En ese contexto, Daniela realizó la peregrinación a Luján con su hermana para cumplir con lo que prometió por la recuperación del padre de sus dos hijas gemelas.

La angustia de Daniela Celis por la crisis económica que atraviesa tras el accidente de Thiago Medina: “Paré mi vida”.

Una nueva noticia llegó para Thiago Medina, y este domingo, Pestañela informó la feliz novedad sobre la salud del ex Gran Hermano que llenó de alegría a sus familiares y amigos.

La feliz noticia sobre la salud de Thiago Medina a más de tres semanas de su accidente

“Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar”, expresó Daniela en su posteo antes de dar a conocer la noticia. “Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”, agregó emocionada la famosa sobre su ex y padre de sus hijas.

La feliz noticia sobre la salud de Thiago Medina

En ese sentido, Daniela Celis agradeció y señaló: “Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”.

“Tiene que seguir recuperando y acá estamos para y con él. Gracias a todos”, cerró con enorme emoción la famosa al contar el gran avance de su ex.