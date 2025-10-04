Revelaron qué fue lo que dijo Thiago Medina en medio de su internación: “Ya sabe”

Thiago Medina, el joven de 22 años conocido por su participación en Gran Hermano 2022, atraviesa una etapa de recuperación tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre y por el cual estuvo en coma durante 23 días, y en las últimas horas mostró señales de mejora que emocionaron a sus familiares y seguidores.

Según informó Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas Aime y Laia, el joven ya se encuentra despierto, consciente y en proceso de rehabilitación. “Continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo”, detalló este sábado en su cuenta de Instagram.

Además de los avances físicos, Thiago ha mostrado interés por mantenerse informado y conectado con su entorno. En el mismo mensaje, publicado a través de una story, “Pestañela” indicó que “hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo”. Además, adelantó que “si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”.

El apoyo de los seguidores ha sido fundamental durante este proceso. Por eso, la influencer compartió que Thiago está al tanto de las oraciones y energías positivas enviadas por sus fans. “Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución, y les agradece un montón”, escribió.

Daniela y Camila pidieron a sus seguidores que continúen rezando por la salud de Thiago. (Fotos: Instagram)

A pesar de las complicaciones iniciales, los médicos consideran que la evolución de Thiago es un “milagro”. “Es un joven con una gran fortaleza y voluntad de vivir”, señalaron.

La familia continúa acompañando a Thiago en su recuperación, enfrentando juntos los desafíos que surgen día a día. “Vamos paso a paso, con esperanza y fe”, expresó Celis días atrás, luego de conocerse las buenas noticias de su evolución.