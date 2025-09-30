Daniela Celis contó cómo reaccionó Thiago Medina al ver a sus hijas en medio de su internación: “Se puso muy…”

Tras comunicar que Thiago Medina ya despertó después del terrible accidente automovilístico que sufrió el pasado 12 de septiembre, Daniela Celis contó, a través de sus redes sociales, la reacción que tuvo su expareja al ver videos de las dos hijas que tienen en común.

La exparticipante de Gran Hermano colgó en las historias de su cuenta oficial de Instagram un nuevo escrito y, mediante el mismo, dijo: “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continua sin respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”.

No obstante, Daniela Celis se refirió a la reacción que tuvo Thiago Medina cuando vio nuevamente a sus dos hijas: “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros. Vio videos de sus bebés y se puso muy contento”.

Por último, pero no menos redundante, Daniela Celis realizó una conmovedora petición: “Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que están cuidando y acompañando”.

Daniela Celis a través de las historias de Instagram.

De tal manera, Daniela Celis informó sobre la evolución favorable de Thiago Medina y lo feliz que estaría por estar rodeado de sus seres más queridos.

Camilota sobre la evolución de Thiago Medina

Con mucha emoción, Camilota grabó un video que, posteriormente, subió a las historias de su cuenta oficial de Instagram. En la grabación referida, la influencer comunicó que la salud de Thiago Medina evoluciona de forma favorable.

Incluso, en ese sentido, Camilota expresó: “Se pudo retirar la ventilación mecánica”. Aunado a ello, la influencer destacó: “Se despertó y habla”. No obstante, la hermana del joven de 22 años mencionó que está recibiendo oxígeno mediante una cánula de alto flujo.

Debido a la evolución favorable de Thiago Medina, su hermana en la grabación concluyó: “Solamente les vengo a decir GRACIAS por estar, GRACIAS por cada oración, por transmitir luz, paz y esa energía. GRACIAS. Estoy emocionada, feliz, sonriente. Sentí que el alma se me vino al cuerpo. Mi hermano se despertó y habla. Gracias a todos”.