La tajante decisión que tomó Daniela Celis tras la leve recuperación de Thiago Medina: “Voy a...”

Hace casi tres semanas que Thiago Medina se encuentra en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. El ex Gran Hermano lucha por su vida tras el choque entre su moto y un auto. Daniela Celis, su ex y madre de sus gemelas, contó cómo sigue su salud.

El influencer tuvo una leve mejoría después de varias semanas internado con altos y bajos. La semana pasada sufrió una descompensación respiratoria, ya que tiene los pulmones afectados por el fuerte impacto.

El lunes por la tarde, Daniela contó que vio a su ex y que este logró abrir los ojos tras casi 20 días internado en terapia intensiva. "Recién salgo de verlo. Les quiero agradecer porque estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”, contó la famosa en un video.

Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina

“Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’“, comentó la ex Gran Hermano sobre las primeras palabras que dijo Thiago.

Luego, Daniela compartió un video en donde contó la decisión que tomó con su vida y su familia tras la leve mejora en la salud de Thiago Medina.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

Daniela Celis contó la decisión que tomó tras la mejoría de Thiago Medina

“Para mí todo esto es muy difícil y no quiero dejar de lado mi realidad. Yo tengo contratos, responsabilidades, marcas que retomar y cumplir. Esto es muy difícil, yo paré mi vida, lo dije muchas veces”, expresó la influencer sobre su trabajo.

“El trabajo es el fin en común de nuestras nenas y sé que tengo que estar para poder sostener todo”, agregó Daniela sobre la responsabilidad que tiene para mantener su familia

Asimismo, Daniela agradeció a sus seguidores y reveló que decisión tomó: “Tengo una contención increíble y les quiero decir que voy a empezar a retomar de a poquitito, porque esto es un proceso para mí también. Agradecerle por tanto aguante a la familia, por tanto amor”..