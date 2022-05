No son muchos los participantes que lograron terminar El Rosco y llevarse el poso total de “Pasapalabra” en Argentina. Los vencedores suelen ser muy recordados por la audiencia del programa. En Chile organizaron un mundial de este concurso y, nuevamente, una argentina se consagró campeona.

Se llama Ivanna Hryc, es de Buenos Aires y tiene 36 años. En la final del Mundial de “Pasapalabra”, la mujer se enfrentó con su compañero de Chile y triunfó. “Hay olor a rosco nuevamente para Argentina”, había dicho el conductor chileno y no se equivocó. Brian Parkinson también lo consiguió este año.

Ivanna ganó el Mundial Foto: Instagram/@chilevision

La argentina había atravesado cuatro jornadas consecutivas de este clásico juego de “Pasapalabra”. Finalmente, logró llevarse el gran premio: 37 millones de pesos chilenos, que equivalen a 44 mil dólares o 9 millones de pesos argentinos. Mucho más de lo que entrega el programa en nuestro país.

“Todavía no caigo. Cuando hice la última me quedé esperando, no sabía. No lo podía creer después. No pensé que lo podía ganar en este capítulo, había muchas dudas”, dijo Ivanna, luego de ganar. La argentina contó que leyó muchos diccionarios, vio programas viejos y buscó definiciones para prepararse para ese día.

El día que Brian Parkinson ganó el Mundial de “Pasapalabra”

Además de Ivanna, otro argentino logró coronarse campeón de este concurso, también organizado por Chile. En su caso fue el primer ganador en la historia del mundial. “No lo puedo creer”, decía Brian luego de consagrarse.

Brian Parkinson ganó el Mundial de Pasapalabra Foto: Web

La audiencia vitoreó y el presentador del concurso se sorprendió. “Te quiero decir algo, no pasa mucho que el público chileno grite ´¡Argentina!”, bromeó.

Brian Parkinson en la final del Mundial de Pasapalabra Foto: Web

Además, lo felicitó por su gran desempeño: “Un jugador impresionante”. En su caso, Brian Parkinson se llevo casi 50 mil dólares y tenía como objetivo comprarse un departamento propio para vivir con su novia.