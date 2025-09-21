Evangelina Anderson está en el ojo de la prensa desde que confirmó su separación de Martín Demichelis tras casi 20 años juntos y con tres hijos en común. La expareja puso fin a su matrimonio después de varias idas y venidas. La modelo está envuelta en rumores de un posible nuevo romance y ahora se filtró el tenso momento que vivió.

La famosa es motivo de noticias por los rumores de un romance con una persona casada y con hijos que desataría un escándalo, según contó Yanina Latorre. Si bien la conductora de SQP no reveló el nombre, en PrimiciasYa señalaron a Leandro Paredes.

A pesar de que los protagonistas no aclararon los rumores, ambos dejaron señales en redes sociales que no tienen ningún tipo de relación. Evangelina disfruta de su soltería y está de viaje con amigas y su hermana.

Evangelina Anderson

En medio de las vacaciones, un video se volvió viral por la incómoda situación que vivió la modelo con el cantante italiano Eros Ramazotti. Evangelina, Majo Martino, y sus hermanas se reunieron con Milca Gili en Milán en un almuerzo, al que se sumó el artista.

El tenso momento de Evangelina Anderson con un cantante que quiso besarla

Las mujeres comenzaron a cantar una canción de Eros con alegría y divertidas, el artista aprovechó el clima e intentó besar a Evangelina, a lo que ella reaccionó rápido y agachó su cara, ante las risas de los demás.

Más tarde, Eros intentó otra vez besar a la modelo y ella volvió a rechazarlo. El video lo compartió Gili y escribió junto a la publicación: “Alguien se enamoró...”.

A pesar de que las famosas lo tomaron con humor y diversión al momento, en redes sociales generó polémica por la situación de insistencia de parte del cantante italiano a Evangelina.

Además, no es la primera vez que Eros está interesado en una argentina. Cabe recordar que en 2021 cuando fue todo el escándalo del WandaGate, el cantante le habría escrito a Wanda Nara.