Ulises Jaitt explotó y reveló el secreto menos esperado de Yanina Latorre: “Diego le contó a Natacha que...”

En un inesperado y tenso enfrentamiento mediático, Ulises Jaitt, hermano de la fallecida Natacha Jaitt, salió al paso de las declaraciones de Yanina Latorre, quien por estos días está reemplazando a Ángel de Brito en “Los Ángeles de la Mañana” (LAM).

En esta oportunidad, la controversia se centra en las menciones que hizo Latorre sobre el escandaloso episodio de infidelidad que involucró a su esposo, Diego Latorre, y Natacha Jaitt en 2017.

Es que mientras Ángel De Brito se encuentra de vacaciones, Yanina Latorre ha asumido el rol de conductora en LAM, aprovechando la ocasión para abordar temas de su vida privada, desencadenando un intercambio acalorado entre Latorre y Ulises Jaitt por Twitter (ahora X).

“Natacha jamás extorsionó. ¿Esta mujer no se cansa de dañar la imagen de alguien que no se puede defender? Cuando estaba viva, bastante callada estaba la mujer de Latorre. Después me mandan a Elba Marcovecchio para frenarme... Te gusta agitarla, te gusta el barro... Perfecto”, comenzó así Ulises la serie de tuits contra Yanina.

Ulises Jaitt sobre Yanina Latorre. Foto: Twitter

Ulises Jaitt reveló secretos de la relación de Yanina con Diego Latorre

Desde el trágico fallecimiento de su hermana Natacha, Ulises Jaitt ha asumido la misión de esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte y ha emprendido acciones legales contra los sospechosos del crimen. Además, ha adoptado una postura protectora hacia la memoria de su hermana, enfrentándose a aquellos que la critican o difaman.

En este contexto, las declaraciones de Yanina Latorre no pasaron desapercibidas para Ulises Jaitt. El enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando Jaitt reveló detalles íntimos sobre el matrimonio de Yanina y Diego Latorre, insinuando la posibilidad de que la pareja mantenga una relación abierta.

“Ya que Yanina reflotó el tema en LAM, paso a contar que su marido y Natacha tuvieron cuatro encuentros, uno en la casa de Natacha, dos en el auto de Gambeta y uno en un hotel. Diego le contó a Natacha que con Yanina eran una pareja swinger. Otro día sigo contando más. Sigan jodiéndome”, lanzó en Twitter muy picante.

Ulises Jaitt sobre Yanina Latorre. Foto: Twitter

Esta insinuación busca redefinir la naturaleza de la relación de Diego Latorre con Natacha Jaitt, sugiriendo que no fue una infidelidad en el sentido tradicional, sino algo consensuado.

“Se hizo la cornuda para el afuera, puertas adentro son una relación libre. Factura de sus cuernos por rating que en privado está hablado que tienen una relación abierta”, explicó el hermano de Natacha Jaitt.

Ulises Jaitt sobre Yanina Latorre. Foto: Twitter

El intercambio entre ambos protagonistas ha generado una ola de comentarios en las redes sociales y ha vuelto a poner en el foco de atención la polémica historia de infidelidad y sus ramificaciones posteriores. La audiencia espera con expectación si este enfrentamiento público tendrá más capítulos en los próximos días.