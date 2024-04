Tras su escandaloso divorcio, Axel rompió el silencio: “Se cerró un círculo tóxico”

En enero pasado el cantante Axel Patricio Fernando Witteveen y Delfina Lauría anunciaron su separación tras 16 años de relación y cuatro hijos en común, los pequeños Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio. Al poco tiempo comenzaron los romances que lo vincularon con una modelo de 24 años.

La joven en cuestión es la ecuatoriana Valeria Gutiérrez Pinto, quien trabajó junto a Axel en el reality musical Yo me llamo de Teleamazonas. Este programa se emitió entre junio y septiembre del año pasado y fue grabado en la ciudad natal de Axel, Guayaquil.

Axel se separó tras 16 años

En el show Valeria se desempeñaba como conductora, mientras que el artista argentino ocupaba el rol de jurado junto a Érika Vélez y Pamela Cortés.

El cantante Axel se presentó en Villa Carlos Paz en la previa del Día de los Enamorados. Foto: Vía Carlos Paz

El periodista Gustavo Méndez, panelista de Todas las Tardes, fue quien confirmó el rumor: “Axel se movía en ‘modo soltero’ durante su estadía de grabación del programa de canto e imitaciones”. Además, reveló que, si bien el cantante mencionaba a sus hijos en entrevistas, no hacía referencia a su esposa, a quien conoció porque era la hermana del representante de él.

El posteo de Axel que llamó la atención de sus fans

En una historia de Instagram, Axel escribió una reflexión súper íntima que alertó a sus fans: “Hoy tuve un día muy particular. Posta que fue un subir y bajar de emociones. Se cerró algún círculo tóxico, sentí alegría por los nuevos horizontes”. Axel se animó a hablar de sus padecimientos: “Tuve momentos de bajón, tristeza, de todo. Y me lo permito porque no todo es color de rosa”.

El mensaje de Axel que generó preocupación entre sus fans. (Instagram Axel)

Para terminar, Axel reconoció que desea mirar hacia el futuro y dejar sus dolores detrás. “Siempre fui un resiliente. Es la vida que me tocó o que elegí sin saberlo. Como siempre, siempre, siempre, me levantaré parado en el amor y la verdad, con la frente alta y más fortalecido”, sostuvo.