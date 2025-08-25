Tras el divorcio, ¿quién salió ganando? Así fue la división de bienes entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Tras haber consolidado una relación que duró más de una década, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi ya se encuentran finalmente divorciados dentro del término legal. Ahora bien, con base a lo ocurrido estas últimas semanas, el periodista Gustavo Méndez reveló las novedades que hay sobre la división de bienes entre los actores.

Más exactamente, Gustavo Méndez abordó el tema durante la más reciente emisión de “Mujeres Argentinas” y, dentro de tanto, puntualizó cuáles son los bienes con los que se quedó tanto Nicolás Vázquez como Gimena Accardi.

Cómo se dividieron los bienes Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Puntualmente, Gustavo Méndez dijo, frente a las cámaras de El Trece, lo siguiente: “Gimena se quedó con la casa que construyeron juntos en zona Norte y en la que estuvieron viviendo hasta la separación”.

Luego, Gustavo se refirió a la propiedad que ahora corresponde a Nicolás Vázquez: “Él se quedó con el nuevo departamento que habían comprado a principios de este año en la zona de Núñez. Nico se está quedando ahí desde que se fue de la casa”.

Los actores están en las Cataratas del Iguazú.

No obstante, Gustavo mencionó que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi empezarían a buscar la mejor manera de separar los proyectos laborales para evitar los rumores malintencionados que se puedan generar a corto o mediano plazo.

En ese contexto, Méndez informó: “La obra ‘En otras palabras’, que él produce y en la que ella trabaja con Andrés Gil, termina el mes que viene. La verdad es que podrían haber seguido un poco más, incluso hacer todo el verano, pero a raíz de lo que pasó, decidieron terminar”.

No obstante, el periodista del Canal 13 mencionó que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tendrían una especie de sociedad en común, por medio de la cual compartían las ganancias de los proyectos teatrales que hacían y, con base a ello: “Me dicen que ellos recién ahora están procesando lo que vivieron en los últimos años del matrimonio, como que la ficha les cayó ahora”.

También, como dato adicional, Gustavo Méndez se refirió al día en el que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmaron el divorcio: “Estaban llorando y después se fueron a desayunar. Estaban muy conmovidos”.