Toti Ciliberto es un actor, conductor y humorista argentino. También es docente de educación física. Tiene en su haber muchos trabajos en televisión, películas y obras de teatro. Actualmente está haciendo radio, da clases de teatro y realiza eventos privados.

En una charla distendida e íntima se acercó a los micrófonos de luxradio.com.ar y dialogando con Raymundo del programa “Puchero misterioso” mostró su lado más humano y profundo.

“Hoy quiero presentarles a alguien que Uds. conocen, que nos ha dado grandes momentos de alegría en la tele, en el teatro y en el cine. Un humorista, un hombre que tiene una humanidad que me conmueve, uno de esos invitados con los cuales me gusta charlar y llegar a conocerlo. Esta noche les presento al querido Toti Ciliberto”, comenzó diciendo Raymundo como presentación del invitado.

- En la presentación de esta nota he remarcado más un aspecto humano que el profesional, siento que estas en una dimensión que está más allá del plano cotidiano, del laburo, de la lucha diaria…

-Sí, llega un momento en la vida que uno tiene que acomodarse, reunicarse. Con cosas que pasaron complicadas y yendo siempre para adelante.

- Vos venías de la cresta de la ola que era trabajar con Tinelli, intenso trabajo, mucha actividad y eso de alguna manera te va empujando. Sin hacer mucho hincapié en el tema de las adicciones, sé que superaste el tema de la cocaína, se te ve muy bien. Pero me impacto algo de lo que dijiste en otras entrevistas que es el tema de la adicción a la comida que es algo muy difícil

-El problema es que tenes que comer, tenes que alimentarte, a la comida la tenés siempre ahí, es difícil. Comencé con problema de retracción de encías, lo cual me llevo a modificar la alimentación y comencé a bajar de peso. Hice terapia y tuve mucha ayuda, aprender a comer, con tiempo, sin apuro, variar los alimentos. Una vez por semana me doy un “permitido”.

- Una pregunta sobre la otra adicción. ¿Tuviste que dejar de ver gente que seguía consumiendo?

-Si, en un principio sí. Ahora puedo compartir un espacio con otros pero al comienzo sí, no hay otra alternativa.

- A través de tu decisión, ¿pudiste ayudar a otros a dejar de consumir?

-Sí, por eso lo hice público. Creo que sí puedo ayudar a alguien con lo que digo, estoy feliz.

- Sin ser puritano, hoy que los chicos están con el tema de la legalización de la marihuana, hasta ese nivel creo que lo podemos conversar pero de ahí para arriba nada. Hay que ser valiente para públicamente reconocer una adicción

-Durante mucho tiempo, estando en recuperación, le preguntaba a mi psicóloga cuando podía hablar con mis hijos y finalmente lo hice. Hubiera sido muy injusto no sincerarme sobre esto. Para este tipo de cosas hay que poner la verdad arriba de la mesa y ya.

- Estás haciendo radio en magma 680 Am

-Sí, de 13 a 16 hs en la radio haciendo “Futbol y humor” de lunes a viernes, trabajando los domingos en “Morfi” ( telefé) y dentro de poco comienzo a dar clases de teatro en tigre.

- Hay algo de aquel Toti que ya fue, ¿algo que cambió? tal vez viene acompañado de los nuevos códigos del humor

-Para mí el humor no es lo que se dice sino como se dice, a veces antes de decir un chiste consulto o pregunto para no herir a nadie. Si bien todo el humor de los años noventa y dos mil que era más picaresco o zafado no hay que olvidarse que estaba pautado. El humor es como la ficción, nadie va a denunciar a un actor porque haga una escena de violencia. El humor es un poco también una ficción.

- ¿Cómo eras Toti en la escuela, en el primario?

- Me gustaban los actos escolares, actuaba de lo que fuera, mis compañeros se divertían mucho conmigo. Años después en la adolescencia lo que hice por mi problema de acné fue el de cargarme a mí mismo. Transforme el que se rían de mí a que se rían conmigo. Además me sirvió para sobrellevar lo mío de mejor manera.

- ¿Estás casado?

-Estoy separado, estuve casado 22 años y ahora estoy solo. Necesito estar solo, un tiempo de tranquilidad …

- ¿Sos hijo único?

-Así es, yo corte el cordón a los venti y pico de años, cuando fallecía mi papá. Mi mamá también falleció-

- Los hijos únicos tal vez sufrimos más la perdida de los padres… ¿A qué se dedicaba tu viejo?

- Él trabajaba en la fábrica de autos de mercedes Benz, era jefe de repuestos, éramos una familia muy humilde. Él iba a trabajar en bicicleta hasta que la empresa le dijo no ud no puede venir a trabajar en bicicleta y le dieron un auto que fue pagando en cuotas.

- ¿Que te hace reír?

- Muchas cosas: Jorge corona, le luthier, mr. Bean, capusotto, Monthy pitton, los hermanos Marx, mis compañeros…

- ¿Quienes son tus amigos en el medio?

-Tengo amistad con Carna, Sergio Gonal, Pichu, Larry, pachu, Rodrigo Cajón, tengo muy buena relación con la gente del ambiente, valoro mucho eso

Toti Ciliberto como Martín Fierro.

- ¿Qué te ponían en la cara cuando hacías el Martin Fierro, ese personaje maravilloso?

-Era una crema que no era al agua, estaba más de dos horas para sacármela.

- Cuanta alegría nos has dado con todos tus personajes, tu combustible es ese hacernos reír, verdad?

- Así es, ese es mi combustible. Es impagable, ayudado del amor de mis hijos, de los amigos en un momento donde necesitamos más que nunca estar juntos, reflexionar y tener una identidad común. El problema es que a veces volcamos todo en la grieta o en la política y deberíamos cambiar o mejorar nosotros mismos.

