Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estuvieron durante unos días disfrutando del sol y del calor del verano europeo, donde se encontraron con los jugadores de la Selección en Ibiza, España.

Sin embargo, parece que las vacaciones terminaron, por lo que ambos regresaron en un vuelo a la Argentina este viernes. En Ezeiza se encontraban varios fotógrafos preparados para captarlos al momento de su llegada.

Foto: captura pantalla Instagram.

La cantante y el futbolista se mostraron muy cercanos y firmes en su relación. Ahora, Tini se preparará para seguir con su serie de conciertos, mientras que De Paul seguramente se acerque a la negociación con su exesposa.

El video a los besos de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul

La intérprete de la “Triple T” también compartió una foto y un video en sus historias de Instagram donde se la ve muy cariñosa junto a su actual pareja.

Qué dijo Camila Homs sobre su separación con Rodrigo de Paul

El ciclo “Socios del Espectáculo” dialogó con Camila Homs y le preguntaron por su separación de Rodrigo de Paul y el día que fue a la audiencia, cuando no habló con la prensa: “La verdad es que era un día medio difícil, sensible también. No estaba con ganas, estaba nerviosa”.

Además, la expareja de De Paul confirmó que está saliendo con alguien. “Estoy conociendo a alguien, sí. Cero mediático, no es conocido pero estoy muy bien. Nos conocimos por el barrio. Estamos divirtiéndonos, pasando ratos divertidos con amigos, pasándola bien”, explicó.