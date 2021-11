Lady Di fue una de las mujeres más importantes de Inglaterra e influyentes en el mundo. Ahora, saldrá la quinta temporada de la serie “The Crown”, una de las más pedidas por los fans del mundo de la realeza, pero también una de las menos queridas por la familia real británica.

Netflix confirmó el estreno para noviembre del 2022. La quinta temporada tratará sobre la ruptura de Lady Di y el Príncipe Carlos, la entrevista de la venganza y luego la muerte de la Princesa serán los temas importantes de la trama.

Meses atrás, Jemina Khan, mejor amiga de la Princesa de Gales, asesora de Morgan dio detalles respecto a la relación entre la difunta madre de los Príncipes William y Harry con Hasnat Khan. Pero Jemina decidió abandonar la producción debido a que no le gustó cómo se contaron los hechos.

Otras polémicas de The Crown

Otros de los problemas que tuvo Netflix respecto a la serie es que el hermano de Lady Di tampoco formó parte de la nueva temporada. Charles Spencer, el Conde de Spencer, no dejaron a Peter Morgan y su equipo filmar en la propiedad familiar en Althorp House donde, según la historia, Diana conoció a Carlos de Gales.

Por otro lado, el castillo es patrimonio nacional ya que es el lugar donde se encuentran los restos de la Princesa y sus hijos Harry y William. Un año atrás, el Conde explicó que quiere respaldar el recuerdo de su hermana. “Ellos lo solicitaron. Querían grabar aquí, pero yo no hago este tipo de cosas. Sinceramente no veo The Crown por lo que dije gracias, pero no”, aseguró.

The Crown. (Netflix)

¿Quién será la nueva Lady Di?

Elizabeth Debicki llevará el protagónico de la princesa de Gales, en lugar de Emma Corrin. La actriz australiana señaló que “el espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en el corazón de muchos. Es un verdadero privilegio y un honor unirme a esta magistral serie, que me ha enganchado absolutamente desde el primer episodio”.

The Crown, temporada 4. (Netflix)

¿En qué contexto se llevará adelante la serie?

La quinta temporada de “The Crow” se centrará en los años 90′ y finalizará en el nuevo milenio. Ese tiempo fue una de las época más complicada para la familia real debido a que hubo ruptura de tres matrimonios. El príncipe Andrés y Sarah Ferguson, la princesa Ana y Mark Phillips y el príncipe Carlos y la princesa Diana.