Tamara Pettinato tendrá su propio programa de televisión sobre política: el polémico nombre que eligió

Tamara Pettinato es una conductora, conocida por su estilo filoso y sin filtros, estrenará en Canal 9 un programa de entrevistas con figuras políticas. La propuesta combinará actualidad, análisis y un tono provocador, siguiendo la impronta que siempre caracterizó a Pettinato, tanto en radio como en televisión.

El nombre del nuevo programa de Tamara Pettinato: ¿palito para Alberto Fernández?

El nombre del ciclo, Decime algo lindo, no pasó desapercibido. Se trata de un guiño al recordado video íntimo grabado en el despacho presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, donde esa frase se volvió viral. Con esta elección, la periodista dejó en claro que la ironía y la provocación formarán parte de la esencia del programa.

Según contó el periodista Guille Barrios en su ciclo radial #BastaBaby, la propuesta apunta a un público que busca informarse pero también entretenerse. El formato promete entrevistas extensas donde los invitados podrán expresarse con libertad, mientras Pettinato mantendrá su sello característico: preguntas directas y comentarios incómodos que suelen generar repercusión inmediata.

El regreso de Tamara Pettinato a la pantalla

Tras su paso por Bendita y su participación en diversos ciclos radiales, Tamara se había alejado de la televisión tras el escándalo con el expresidente. Ahora, su vuelta se plantea como una apuesta fuerte en un terreno tan sensible como el político, donde no abundan los programas conducidos por mujeres con un estilo irreverente.

El objetivo de la conductora es recuperar un espacio propio en la televisión abierta y abrir un lugar de conversación distinta, que mezcle humor, entretenimiento y debate en torno a los temas que atraviesan a la sociedad.

Aunque todavía no se confirmó la fecha exacta de estreno, el nombre del ciclo ya generó polémica en redes sociales y entre analistas de medios. Para algunos, es una manera ingeniosa de captar la atención; para otros, una provocación innecesaria.