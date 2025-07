El clima entre Fernanda Iglesias y Pepe Ochoa escaló a niveles impensados. Lo que parecía una simple discusión televisiva terminó en un escándalo familiar cuando la periodista reveló en vivo un dato del pasado del colega que sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando Iglesias acusó a Ochoa de no ser un buen amigo por haber intentado contactar, a escondidas, a la supuesta amante de Diego Latorre, lo que puso en jaque la confianza de Yanina. La respuesta de Pepe no se hizo esperar: “Vos no tenés moral. Me querés correr por ese lado pero la realidad es que sólo demuestra que soy buen periodista. Yo investigo, vos hablás sin pruebas y estás envenenada porque no te dejan hacer más el tema”, lanzó en Bondi Live.

Pepe Ochoa en Bondi. (Foto: X)

La contraofensiva de Fernanda Iglesias contra Pepe Ochoa

Lejos de quedarse callada, Iglesias tiró con munición pesada. “Él viene, me pega y se pone a hablar de mi moral, pero me puse a averiguar sobre él y me enteré que empezó su carrera con otro nombre: Pepe Ochoa Blaksley”, dijo en Puro Show.

El secreto familiar de Pepe Ochoa.

La periodista explicó el motivo del cambio de apellido y lanzó una acusación fulminante: “El tío materno de Ochoa fue condenado por una de las estafas más grandes de la Argentina. Estuvo cinco años preso y ahora cumple prisión domiciliaria”. Para sustentar su relato, se emitieron recortes periodísticos que mencionaban la causa Hope Fund, una estafa piramidal que perjudicó a cientos de ahorristas en el país.

Sin embargo, sus colegas Pampito y Matías Vázquez salieron rápidamente a respaldar a Pepe. “Él no tiene nada que ver con eso”, aclararon para calmar el revuelo generado en pleno programa.

Fernanda Iglesias apuntó contra sus ex compañeros.

Desde Bondi Live, Ochoa recogió el guante y se mostró indignado con las declaraciones: “Yo no tengo nada que ver. Ese tío no soy yo claramente. Es un tema grave y voy a ver todo lo que está diciendo porque encima metió a mi mamá con algo que no tiene sentido”, dijo furioso.