Shakira lanzó “Acróstico”: qué dice la canción dedicada a Milán, su hijo mayor

Este jueves, Shakira volvió a sorprender con una canción cargada de amor y sentimiento. Se trata de “Acróstico”, una balada que le dedicó a Milán, su hijo mayor. El tierno video es la animación de un ave que lleva alimento a sus dos pichones en el nido.

Cuando comenzaron los rumores de crisis en la pareja, las miradas sobre las canciones que iba sacando Shakira fueron direccionándose a Gerard Piqué. Primero fue “Te felicito”, luego “Monotonía” y finalmente, la exitosa session con Bizarrap, una vez que la separación se confirmó. Pero en esta historia, la artista y el jugador no están solos: tienen dos hijos en común.

Familia completa: otros tiempos.

Tras publicarse el hit con el productor argentino las críticas no se hicieron esperar: muchos opinaban que hablar así del padre de sus hijos podría condicionar la mirada de los chicos. Sin embargo, la propia Shakira contó que fue Milán, el mayor de sus dos varones, quien le pidió que hiciera algo con Bizarrap, a quien consideraba “el dios argentino”.

Más tarde la colombiana emitió un comunicado pidiendo a los medios que respeten la privacidad de sus hijos, que eran asediados por la prensa en la inmediaciones del colegio o en sus actividades extracurriculares. Para cuidarlos y sacarlos del ojo de la tormeta, la cantante se mudó con ellos a Miami, dejando la casa de Barcelona que habían compartido como familia de cuatro.

De qué habla “Acróstico”, la nueva canción de Shakira

Las iniciales de cada verso de la primera estrofa de la nueva canción de Shakira forman “Milan”, el nombre de su hijo mayor de diez años, de allí el título de la flamante pieza: “Acróstico”.

A lo largo de la canción, Shakira se enfoca en agradecerle a su hijo, como también garantizarle su presencia pese a todo. Al mismo tiempo, le da una serie de consejos, priorizando el amor sobre todas las cosas y advirtiéndole que en ocasiones puede salir herido, pero que siempre hay motivos para seguir adelante.

Así comienza la canción:

Qué dice la letra completa de “Acróstico”

Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

las cosas no son siempre como las soñamos:

a veces corremos, pero no llegamos.

Nunca dudes que aquí voy a estar.

Háblame que te voy a escuchar.

Y aunque la vida me tratara así,

voy a ser fuerte solo para tí.

Lo único que quiero es tu felicidad

y estar contigo.

La sonrisa tuya es mi debilidad.

Quererte

sirve de anestesia al dolor,

hace que me sienta mejor.

Para lo que necesites estoy.

Viniste a completar lo que soy.

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla.

Y aunque no sé poner la otra mejilla,

aprender a perdonar es de sabios.

Que solo te salga amor de esos labios.

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran.

Hay que reírse de la vida

a pesar de que duelan las heridas.

Sí ha de entregar entero el corazón,

aunque le hagan daño sin razón.

Lo único que quiero es tu felicidad

y estar contigo.

Una sonrisa tuya es mi debilidad.

Quererte

sirve de anestesia al dolor,

hace que me sienta mejor.

Para lo que necesites estoy.

Viniste a completar lo que soy.

Sirve de anestesia al dolor,

hace que me sienta mejor.

Para lo que necesites estoy.

Viniste a completar lo que soy.