Se supo cuáles fueron las desgarradoras palabras que dijo Thiago Medina tras el terrible accidente

Thiago Medina lucha por su vida desde el viernes en la noche cuando tuvo un grave accidente con su moto a la altura de Francisco Álvarez en Moreno. El ex Gran Hermano fue trasladado y operado de urgencia en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en el mismo partido bonaerense. Sus familiares y amigos piden cadena de oración por el delicado estado de salud que atraviesa.

El conmovedor mensaje de Laia y Aimé, las gemelas de Thiago Medina, tras el terrible accidente que sufrió: “Vos podes...”

El domingo al mediodía su hermana Camilota compartió una conmovedora foto del dibujo que le hicieron las gemelas, hijas de Thiago con Daniela Celis, para su papá. “Vos podés, papá. Te amamos mucho”, dice el cartel que tiene las manos de Laia y Aimé en pintura.

El mensaje de Laia y Aimé, las gemelas de Thiago Medina mientras lucha por su vida

Asimismo, su ex Daniela se expresó por la tarde con una foto de una de sus hijas y volvió a pedir que recen por Thiago. “Oremos por papá, por favor. Cadena de oración por Thiago Agustín Medina”, escribió en la historia con una de las gemelas.

En cuanto a la salud del ex Gran Hermano, Daniela informó: “Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”.

Cómo está la salud de Thiago Medina

En horas de la tarde, el hombre que ayudó a Thiago en el momento del choque contó cómo fueron los hechos y la última frase que dijo el influencer antes de perder la consciencia.

Revelaron la impactante frase que dijo Thiago Medina tras el violento choque con su moto

“Nos dijo que le dolía mucho la espalda y que le faltaba el aire”, contó Raúl en Infama. “El conductor del auto se quedó en el lugar. En esa zona hay poca iluminación, y justo en el lugar del accidente estaba quemada la luminaria”, reveló el hombre.

El mensaje de las hijas de Thiago Medina tras el accidente

“Se conjugaron dos cosas: la falta de visibilidad y la curva, que no te permite ver más allá de 50 metros y la moto venía demasiado rápido”, contó Raúl sobre el momento del accidente. Luego, el hombre reveló que la ambulancia tardó entre 30 y 40 minutos en llegar, por lo que tenía que mantener a Thiago consciente mientras intentaban desbloquear el celular.

En ese sentido, el testigo comentó que el ex Gran Hermano no recordaba la clave de su teléfono. “Él estaba muy confundido, y después se quería reincorporar, pero se dio vuelta para el costado y ahí empezó a perder sangre por la boca”, contó Raúl.

Asimismo, el testigo reveló la escalofriante frase que le dijo Thiago mientras esperaba la ambulancia: “Nos dijo que no quería morir”.