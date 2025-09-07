¿Se olvidó de Guillermina Valdés? Santi Maratea reveló que está en pareja: quién es y a qué se dedica

Santi Maratea es unas de las figuras públicas del momento tras desembarcar en la televisión nacional después de su exitoso desempeño en las redes sociales, donde logró realizar campañas solidarias para ayudar a personas e instituciones.

Desde su llegada a América Tv, como conductor de Trato Hecho, Santi es protagonista de varios titulares que sacan a la luz más detalles sobre su vida que pocas personas conoce. Como fue el día que Yanina Latorre lo visitó en el programa y reveló su relación con la China Suárez.

“¿Le diste a la China Suárez?“. A lo que el presentador de América TV respondió tajante: ”No, te quería hablar de eso".

Asimismo, Yanina Latorre reveló que en ese momento, la China le escribió: “Sabés que me lo reprochó. Yo te pregunté si tenía la conc.. de oro y vos se lo contaste. Yo me enteré de que te la estaba dando”.

Santi Maratea contó que está de novio (Captura de pantalla)

“Yo no vendo mis fuentes, ¿No se te ocurre qué puede tener la China más allá de eso?“, agregó Santi ante la respuesta de Yanina Latorre.

“No, para mí todas en la cama hacemos lo mismo”, comentó sin filtros Yanina. También, se supo en su momento que el influencer tuvo un affaire con Guillermina Valdés, pero esto no prosperó más allá de eso.

Quién es la novia de Santi Maratea y a qué se dedica

El presentador estuvo de invitado al programa de Mirtha Legrand y allí confesó su situación sentimental. “¿Y vos no te casás? ¿Tenés novia?“, quiso saber La Chiqui.

“Tengo novia, pero no me caso todavía”, contó Santi Maratea. “¿Cómo se llama tu novia?“, preguntó Mirtha.

Ante esto, el influencer reveló: ”No es conocida“. Sin embargo, Mirtha insistió: “No, pero decime, yo no te pregunté si era conocida, te dije ‘¿cómo se llama?’, me gusta saber los nombres”.

“Belén”, contestó serio Santiago Maratea. No obstante, el famoso reveló que la mujer no lo acompañó a la grabación del programa porque “estaba estudiando”.