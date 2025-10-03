Se filtró la íntima conversación que sostuvo Jorge Rial con Morena tras su detención: “Estaba conmocionada y en llanto”

Jorge Rial habló Morena Rial, esto después de estar varios días incomunicado. El abogado Martín Leiro estuvo en la más reciente emisión del programa DDM y, durante su participación, contó aquella íntima conversación que se dio entre padre e hija.

De acuerdo con el letrado, Morena no había tenido ningún tipo de comunicación con Jorge desde que fue ingresada al penal de Magdalena y, en las últimas horas, cuando él fue a visitarla al reclusorio, le sorprendió saber que dicha situación había cambiado.

Jorge Rial quiere la tenencia del hijo de Morena

Jorge Rial finalmente sostuvo una íntima charla con Morena Rial

En la emisión pertinente del ya referido programa, el abogado de Morena Rial se refirió al momento exacto en el que supo sobre la charla con Rial: “Cuando llegué (al penal) estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”.

Después, Martín Leiro siguió: “Su papá la llamó. Estaba muy emocionada por eso, su papá se puso a disposición. Se comunicó. Mucha voluntad para llamarla”.

Aunado a ello, el letrado destacó lo que le comentó Morena Rial tras la conversación que sostuvo con Rial: “Me dijo: ‘Es la primera vez que hablo con mi papá’”.

En otro sentido, Martín Leiro aseguró que, en el poco tiempo que lleva encarcelada, la mediática muestra una mejor actitud: “Encontré una Morena totalmente diferente a la que yo conozco. Ya está teniendo consulta con la psicóloga. Está mucho más tranquila”.

Por último, pero no menos importante, Martín Leiro expuso la carta que escribió Morena Rial para aclarar la polémica generada en las redes debido a las publicaciones realizadas en su cuenta oficial de Instagram.

Morena Rial. Foto: web.

“Yo Morena Rial comunico: quiero que sepan que donde estoy, no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo, inventos. Espero solucionar esto lo más pronto posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor. Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual, mis abogados están gestionando videollamadas con él”, reza la carta que envío la influencer a los medios mediante su abogado, Martín Leiro.