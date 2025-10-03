Desde el penal de Magdalena, Morena Rial reapareció con un controversial mensaje que dejó a todos en shock

Morena Rial está nuevamente en el ojo de la tormenta debido a unas publicaciones que fueron hechas desde su cuenta oficial de Instagram. En los mensajes destacados, la hija de Jorge Rial asegura que pronto hará uso de las redes sociales, aunque actualmente se encuentra presa en la Unidad Penitenciaria de Magdalena, ubicada en la Provincia de Buenos Aires.

Cabe mencionar que, la influencer , en días anteriores, fue detenida por incumplir con las condiciones que le impuso la Justicia para concederle la excarcelación en la polémica causa por robo agravado que la vincula de forma directa.

Qué publicaciones se hicieron en la cuenta de Instagram de Morena Rial

En principio, las historias de Instagram de Morena Rial resaltaron un mensaje que decía: “Pronto volveré a full con las redes. Espero su apoyo con ‘Chismes con More’”.

Morena Rial. Foto: web.

Asimismo, Morena siguió con el siguiente fragmento: “A los que insultan, les mando un beso, están con grandes problemas para destilar tanto odio”. También, la hija de Jorge Rial le dedicó un mensaje de agradecimiento al Dr. Alejandro Cipolla, quien forma parte del equipo de su defensa legal.

Posteriormente, la mediática sumó otra historia en Instagram que decía: “Para publicidad, hablar por DM (Mensaje Directo)”. Aunque los mensajes anteriores se redactaron en primera persona, debido a la gran controversia que estos crearon, apareció otro texto en la ya mencionada aplicación.

Sin embargo, en esta oportunidad, dejaron en claro que quien redacta los mensajes no sería la hija de Rial, puesto que escribieron lo siguiente: “Aviso. Debido a la situación de Morena Rial, pedimos a quienes tenían fechas reservadas para pauta publicitaria que se contacten a través de un enlace. De esta manera, podremos reorganizar y dar continuidad a las acciones de marketing”.

Morena Rial a través de su Instagram.

Ahora bien, durante la más reciente emisión de Polémica en el Bar, destacaron que Morena Rial tendría a alguien que le maneja las redes sociales. Aun así, los escritos generan polémica porque afirman que pronto saldría de prisión y, en medio de su condición, buscará realizar trabajos como influencer por medio de un intermediario.