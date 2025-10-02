Qué significa y qué tan grave es el trastorno que le diagnosticaron a More Rial

Morena Rial, detenida en la causa por robo agravado y presunto incumplimiento de medidas procesales, fue trasladada a la Unidad 51 del penal de Magdalena, donde atraviesa sus primeros días en prisión, enfrentando un delicado estado de salud.

More Rial no estaría pasando un buen momento.

El trastorno que le diagnosticaron a More Rial

Según informó su ex abogado, Miguel Ángel Pierri, la joven padece un cuadro significativo de depresión que incluye niveles de frustración y ciertos trastornos de personalidad.

Pierri aseguró que, con un tratamiento profesional adecuado, Morena podría superarlo. Su nuevo defensor, Martín Leiro, confirmó el diagnóstico y agregó que la situación en el penal es preocupante: “Estamos consternados por lo que está viviendo Morena. Está muy mal en el lugar”.

El letrado indicó que solicitó un recurso de reposición para intentar que se le otorgue arresto domiciliario, además de una evaluación psicológica y psiquiátrica. Durante los primeros días en la cárcel, Morena se encuentra en el área de buzones, una celda apartada del resto de los internos, con pocas pertenencias y con la necesidad de contacto con su hijo Amadeo, quien pronto cumplirá un año.

Qué significa este trastorno de More Rial

Un diagnóstico de “cuadro de depresión con un nivel de frustración y algunos aspectos o trastornos en su personalidad” describe una interacción compleja de condiciones que afectan el estado de ánimo, la gestión emocional y los patrones de pensamiento y comportamiento de una persona.

Según explican páginas especializadas como Clinic Mayo, el caso de More Rial es el de una persona que no solo lucha contra los síntomas debilitantes de la depresión, sino que también lo hace con una marcada dificultad para manejar la frustración y con patrones de personalidad arraigados que complican su experiencia emocional y sus relaciones.