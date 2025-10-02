¿Como Morena Rial? Yanina Latorre confesó cómo fue el robo que cometió y estalló el escándalo: “Fui con Lola y nos llevamos...”.

El mismo día en que celebró con emoción que su hija Lola obtuvo el título de abogada, Yanina Latorre protagonizó un momento inesperado en una entrevista que rápidamente dio que hablar. La panelista, conocida por no tener filtro, asistió a un programa de streaming en el canal “Olga”, conducido por Migue Granados y Nati Jota, y terminó realizando una confesión que generó sorpresa.

Yanina Latorre. Foto: captura pantalla

En medio de la charla, Yanina se definió a sí misma como “una tapa delincuentes” y dejó boquiabiertos a todos con su respuesta a un insólito planteo.

El inesperado delito que cometió Yanina Latorre en el pasado

El conductor le preguntó: “Llega Nati Jota a la puerta de tu casa y te cuenta que cometió un asesinato y te pide que la escondas, ¿vos qué hacés?”. Sin dudarlo, Latorre contestó con complicidad: “La escondo”.

En un tramo de la entrevista, Yanina Latorre se mostró desafiante y sin tapujos sobre hasta dónde llegaría por sus seres cercanos: “Soy una tapa delincuentes. Si vos mataste a alguien avisame que yo te cubro. Yo a mis hijos se los tengo dicho. Hagan lo que sea pero avísenme primero que yo los tapo”, lanzó con total desparpajo.

Granados la cruzó recordándole que con los hijos la situación sería distinta: “Pero con ellos no vas en cana, con Nati si”, a lo que Yanina respondió: “Bueno, pero me gusta tapar delincuencia”. Luego, ampliando su visión sobre el apoyo incondicional entre amigas, agregó: “Banqué a todas mis amigas en todos los cuernos”, como si la infidelidad fuera una falta menor.

Incluso relató anécdotas de su vida privada: “He llegado a esperar horas en la esquina de un telo que una amiga baje con el amante. Amo eso”. Más adelante, se adentró en un recuerdo más polémico y detalló un episodio que, dijo, ya prescribió: “Una vez, nada, escuchá... una vez... lo voy a decir total ya prescribió... Horacio De La Peña, el tenista, se estaba separando de su mujer, Verónica, que en su momento era Verónica De La Peña que era actriz, que se yo”.

Yanina Latorre recordó una anécdota pasada y la narró sin filtro: “Horacio la dejó sin nada según ella, y le entramos a afanar. Yo fui con Lola de tres meses en mi auto de botinera descapotable al club GEBA que él tenía la licitación de las canchas de tenis y nos llevamos la caja fuerte y nos llevamos todos los documentos. Y corríamos como dos chorros. ¡Yo re inconsciente! ¡Con un bebé!”, relató la escena al tiempo que la vinculó con un episodio reciente protagonizado por More Rial —cuando la hija de Jorge Rial salió con su hijo a “marcar casas” para que otros entraran a desvalijarlas— y recordó que More fue detenida nuevamente en las últimas horas.

Luego detalló la huida: “Me subí, llamaron a la policía, y yo empecé a acelerar mientras iba gritando ‘Soy la mujer de Diego Latorre’, porque no era Yanina Latorre todavía. “Dejame pasar. Rompí todo y nos escapamos. Nos dimos a la fuga”. Para cerrar, lanzó una frase contundente sobre hasta dónde llegaría por sus allegados: “Vos me llamás y yo te ayudo a afanar. Si es por una causa noble. A los políticos no. No me gusta nada la casta política”.