La polémica opinión de Yanina Latorre sobre el triple crimen en Florencio Varela que causó revuelo: “No es un femicidio”

Tras el triple crimen en Florencio Varela que dejó a tres víctimas fatales (Brenda Lorely del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez), Yanina Latorre expuso su postura ante los hechos. Esto durante la emisión del programa radial que conduce en El Observador.

Primeramente, la conductora de televisión se refirió a las comparaciones que han hecho sobre el triple crimen en Florencio Varela y el asalto a la casa de Pampita en Barrio Parque.

Triple femicidio. Hallaron en Florencio Varela los restos de las tres jóvenes desaparecidas. (Gentileza)

En ese contexto, Yanina Latorre dijo: “Acá a nadie le viene bien nada, como ahora el tema del crimen de las tres chicas. En lugar de estar todos bregando por el crimen, están todos comparando los hechos con el caso de Pampita”.

Luego, la figura de América TV ofreció su postura ante cada hecho: “Lo de Pampita fue una cosa distinta, fue un robo con una cámara de seguridad que el Gobierno de la Ciudad la buscó y los encontró. Fue un robo que entraron a una casa 5 pelotudos”.

No obstante, la esposa de Diego Latorre sumó: “Ahora están comparando el caso con Pampita, que Pampita como es Pampita lo resolvieron. Con lo de Pampita no hubo un crimen narco y toda la marginalidad del conurbano”.

Después, Yanina Latorre se metió más a fondo en los dichos que circulan a través de las redes sociales sobre el triple crimen en Florencio Varela y, comentó: “También se están matando por si es un femicidio o no es un femicidio. Ahora todo es un drama. A ver, el conurbano lo dijimos ayer, es zona libidada”.

Por último, pero no menos redundante, Latorre lanzó lo que sería una polémica y contundente postura que no refleja la opinión de muchos: “Para mí no es un femicidio, porque no las mataron por ser mujeres, las mataron por haberle robado a un narco. Lo hubieras hecho vos y también te mataban (refiriéndose al hombre que estaba sentado a su lado)”.

Morena Rial apuntó contra las autoridades de la Argentina por el crimen en Florencio Varela

Morena Rial fue una de las personas que usó las redes sociales para comparar los hechos transcurridos estos últimos días. Concretamente, a través de Instagram, la influencer habló de la manera en la que trabajaron rápida y eficazmente en el caso de Pampita y la forma en la que estarían estancados con el asesinato de Brenda Lorely del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

"Si la familia no hubiese aparecido en la tele, la Justicia, como siempre, no hace nada. Ah, pero le roban a una modelo famosa, o a alguien con plata y poder, y a las pocas horas tenés las caras, detenidos y recuperación de pertenencias”, concluyó la hija de Jorge Rial.