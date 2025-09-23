Se filtraron nuevos detalles del robo a la casa de Pampita y el shock es total: “Hay 8 detenidos”

Durante la más reciente emisión de SQP, expusieron los nuevos y llamativos detalles del robo que sufrió la casa de Pampita en Barrio Parque. En esta oportunidad, fue el periodista Martín Candalaft el encargado de informar sobre el tema en cuestión.

“Podemos confirmar que ya hay 8 detenidos por el robo a la casa de Pampita”, anticipó el periodista. Luego, Martín Candalaft resaltó: “A la casa entraron 7, pero había gente de apoyo. En total, los detenidos son: 6 hombres de nacionalidad chilena, 1 colombiano y 1 venezolano”.

Artículos que extrajeron de la casa de Pampita.

Detalles inéditos sobre el robo a la casa de Pampita

El periodista de América TV destacó que los maleantes en cuestión ya habrían sido partícipes de otros asaltos. En cuanto a cómo dieron con el paradero de los hombres, Martín Candalaft indicó que la investigación sobre la causa que sigue el robo en la casa de Pampita avanzó de manera significativa.

Incluso, el periodista develó que, mediante el recorrido que hicieron los maleantes al sal salir de la casa de Pampita, pudieron localizarlos: “Se encontraban en un hotel con fachada de casi abandonado en Callao 44. Hicieron el seguimiento con las cámaras de seguridad y en una de las habitaciones encontraron puras joyas, dinero y herramientas”.

Objetos que recuperaron del robo en la casa de Pampita.

Por su parte, Martín Candalaft mencionó: “Se secuestraron en total 3 vehículos. Los hombres se pusieron violentos, estaban armados, quisieron escapar y ahí los detuvieron”. Pese a las detenciones realizadas, el periodista destacó que para el asalto a la casa de Pampita habría otras intervenciones como personas de apoyo.

Tras la ubicación y detención de los maleantes, lograron recuperar gran parte de las pertenencias de Pampita, pero “hay más faltantes”, mencionó el periodista. Por toda la data previamente expuesta, Martín concluyó: “Hay 2 cosas que me llaman la atención: primero es que estuvieran 6 horas dentro de la casa y, segundo, es que ellos supieran que en esas horas no iba a llegar nadie”.

Según los análisis correspondientes, los maleantes habrían estado en la casa de Pampita más de 6 horas, por lo cual consideran que habría un trasfondo más oscuro en este caso.