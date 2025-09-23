El inesperado acercamiento de Roberto García Moritán con Pampita tras el robo a su casa en Barrio Parque

Pampita está en el foco de los medios de comunicación desde que se conoció la noticia que sufrió un robo en su lujosa casa de Barrio Parque mientras se encontraba de viaje. La modelo logró recuperar los teléfonos que se llevaron de la caja fuerte, que tienen un valor emotivo enorme para ella y su familia. Revelaron la actitud de Roberto García Moritán durante la desesperación que vivió la famosa por recuperar los recuerdos.

El lunes se conoció que los ladrones ingresaron a la casa de la modelo y se llevaron joyas, celulares y materiales vitales para la vida de la famosa, como son los videos y fotos que conserva de su hija, que falleció en 2012. Tras el pedido desolado de Pampita frente a las cámaras por los recuerdos de su hija, lograron recuperar los dispositivos que se llevaron los delincuentes.

“Lo único importante eran los teléfonos, lo otro no me importa. Ayer recé todo el día, lo único que tenía en mi pensamiento, le pedí a Dios, a mi hija. Es re importante, porque no me quedó más nada de mi hija y ustedes lo saben", expresó desconsolada Pampita cuando confirmó que tenía en su poder los celulares robados.

La lujosa casa de Pampita en Barrio Parque

A medida que pasaron las horas, se fueron conociendo más detalles del terrible hecho delictivo que vivió la modelo y su familia. El exmarido de la modelo estuvo ayudando a Pampita en el difícil momento.

Pampita y Roberto García Moritán

Revelaron que hizo Roberto García Moritán cuando se enteró del robo a la casa de Pampita

Fernando Burlando, el abogado del caso y amigo de la modelo, reveló datos de la causa que tiene a siete delincuentes como protagonistas.

“A las 11 de la noche, yo le toqué el timbre a todos los vecinos para ver si conseguíamos cámaras”, contó el abogado en DDM sobre la noche del domingo cuando se enteraron del hecho.

“Estaba con Roberto García Moritán, que me acompañó y se quedó un rato”, agregó Burlando sobre la ayuda del exmarido de Pampita para intentar dar con las grabaciones del momento de robo.