Diego Brancatelli quedó envuelto en una gran polémica por su vida personal. Luciana Elbusto, una reconocida periodista argentina, habría confirmado su romance clandestino con el comunicador, pese a que este tenía una familia con su esposa Cecilia Insinga.

"Se dijeron muchas cosas, algunas son verdad, otras no. Dijeron que Diego me regaló cosas como una camioneta. Nada de eso es cierto. Nunca me regaló nada. Tuvimos amistad.Y es cierto que, en los últimos cinco años, volvimos a tener contacto. Después de la pandemia empezamos a generar un vínculo“, confesó Elbusto en una entrevista con Paparazzi.

Las últimas declaraciones de la comunicadora han causado un fuerte impacto en los medios de comunicación. Es por ello que diferentes programas han indagado con algunas fuentes sobre el trasfondo del vínculo.

Qué se sabe sobre el nuevo vínculo entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto

Una de las primeras personas en hablar sobre el vínculo fue Fer Correa, estilista de Luciana Elbusto. En una nota para el programa “A la tarde” (América TV), reveló algunos detalles como la duración del romance. “Realmente fueron 5 años”, expresó.

Correa reconoció que la había advertido a la periodista que no se involucrara sentimentalmente con Diego Brancatelli, sin resultado alguno. “Era más que eso (una relación sexual). Como le dije desde el principio, que no se involucrara personalmente. Y lo hizo”, espetó el estilista sobre la postura de la comunicadora en su vínculo con el mediático.

En cuanto a la postura de Diego Bracantelli, el estilista determinó que el mismo reaparecía en la vida de la modelo cada vez que ella iniciaba un nuevo romance: “Aparecían planteos (...) era una relación intermitente”.

Luciana Elbusto rompió el silencio sobre su relación con Diego Brancatelli

Finalmente, Fer Correa recalcó cómo la relación con Brancatelli afectaba a su amiga y clienta. “Para mí sí (respecto al fin del vínculo entre los periodistas). Espero que sí, es lo mejor para ella. Ella sufre y está enamorada desde hace rato, lo que pasa que no lo quería ver. Yo le dije: ´estás hasta las manos` “, cerró el estilista.