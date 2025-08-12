¿Se cumple la teoría de agosto? El llamativo ida y vuelta entre Sofi Martínez y Diego Leuco que despertó rumores de reconciliación

Sofi Martínez y Diego Leuco se separaron durante el 2023, luego de haber forjado una relación sentimental que parecía estar muy consolidada. Después de la inesperada y muy comentada separación, la periodista y el conductor de televisión protagonizaron un íntimo momento en la más reciente emisión de “Perros de la Calle”.

El hecho se dio cuando, desde “Perros de la Calle”, recibieron la intervención especial de Diego Leuco. Para crear una dinámica atractiva, Andy Kusnetzoff sacó a relucir la famosa teoría de los exs. La teoría en cuestión señala que, durante el mes de agosto, las exparejas tienden a reconciliarse de forma inesperada.

Ahora bien, en ese preciso momento, Kusnetzoff le pidió a Diego Leuco que opinara al respecto y, él, rápidamente respondió refiriéndose a la también presencia de Sofi Martínez (su expareja): “Me gusta la teoría, me copa. Esta charla ya es algo”.

Sin embargo, Sofi intentó evadir el comentario y dijo: “Te están hablando a vos, Andy”, pero Kusnetzoff aclaró: “No, se lo pregunta a la rubia”. Segundos más tarde, Diego Leuco se unió al ida y vuelta con este comentario: "Ah, ¿no se dio nadie por aludido?”.

Tras un año distanciados, Sofi Martínez y Diego Leuco volvieron a apostar al amor: “Pernoctando juntos...”.

Sofía Martínez y Diego Leuco, ¿a un paso de la reconciliación?

En medio de la intervención de Diego Leuco durante la emisión pertinente de “Perros de la Calle”, tanto él como su expareja, Sofi Martínez, se sinceraron sobre su sentir.

Primeramente, Sofi tomó la palabra y habló sobre Diego Leuco. Más exactamente, la periodista expresó: “A nosotros nos pasa algo que es muy raro porque cuando nos separamos, en las notas te preguntan por el otro. Hablás de la otra persona y la otra persona lo puede escuchar. Y es algo que en la vida normal no pasa”.

Después, Sofi Martínez continuó: “Diego es una persona muy importante, es la persona de la que me enamoré más fuerte. La única, para ser sincera. Es algo que siempre me moviliza, por más que ha pasado el tiempo. Lo quiero un montón y lo valoro como persona“.

Segundos más tarde, Diego Leuco tomó la palabra y habló desde su perspectiva: “Además de lo que dijo Sofi, y lo comparto, a mí me sigue pasando, que es una de las personas que más me importa como está y deseo todo el tiempo su felicidad...”.

Luego, Kusnetzoff captó la inconformidad de Martínez y comentó: “¿Sentiste que diste más vos?”. Inmediatamente, Sofi respondió: “Obvio. Bastante tibio. Yo por mi tía siento lo mismo. Cuando está feliz, yo también me pongo feliz”. En ese sentido y, para dar el tema por cerrado, Diego Leuco opinó: “¡Ves por qué somos ex!”.