Se conoció la verdad detrás del nuevo conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Antes y después de establecer su nuevo centro de vida en Turquía, la China Suárez empezó a tener conflictos con Benjamín Vicuña por el lugar de residencia oficial de los dos hijos que tienen en común (Amancio y Magnolia).

Incluso, semanas atrás, Benjamín Vicuña canceló el permiso de viaje de los menores para que la China Suárez no pudiera trasladarlos a Turquía. Este accionar se llevó a cabo dos días antes de un traslado que ya había organizado y programado la actriz.

China Suárez junto a sus hijos: Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña. (Instagram @sangrejaponesa)

Tras dicho suceso, la China Suárez compartió en Instagram un fuertísimo posteo en contra de Benjamín Vicuña y, como es de suponer, las tensiones entre ambos se hicieron notar de manera significativa.

Desde entonces, la China Suárez y Benjamín Vicuña hablan por medio de sus abogados y, momentáneamente, acordaron compartir en partes iguales el tiempo con sus hijos. Pese al acuerdo en cuestión, una reciente situación hizo explotar al chileno.

Detalles del nuevo conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

En la más reciente emisión de “DDM” Guido Záffora informó que los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña habrían empezado a tomar clases en Turquía.

Después, Yanina Latorre en “SQP” profundizó sobre el tema: “Reuniones del lado de Vicuña, reuniones del lado de la China y, entre ellos, no hay diálogo. Y lo que intentan los abogados por estas horas es generar un diálogo, aunque sea escueto, entre ellos, aunque sea un sí o un no. Lo que me contaron es que no hay tal escolarización”.

Asimismo, Yanina Latorre remarcó la situación actual de la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Ellos dos no tienen ningún tipo de diálogo ni de vínculo desde que ella apostó por el padre del año. El padre del año, que después lo terminó borrando porque hubo una negociación para llevar a algo".

No obstante, Yanina Latorre habló con el entorno de Benjamín Vicuña y allí le dijeron que los menores le informaron a su papá de manera repentina que estaban tomando clases en Turquía y fue entonces cuando el chileno se escandalizó.

La China tiene una hija con Nicolás Cabré y dos hijos con Benjamín Vicuña.

Allí, la China Suárez le habría explicado a su expareja (por medio de los abogados) que no los escolarizó en Turquía, solo ubicó la manera en la que los pequeños reciban cierta educación mientras están con ella.

Aun así, Latorre comentó que Benjamín Vicuña no estaría nada contento con esta situación y es por ello que todavía las tensiones siguen presentes y no hay acuerdo definitivo entre las partes.