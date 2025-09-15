Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina mientras sigue en terapia intensiva: “Pronóstico reservado”

Thiago Medina sufrió un grave accidente el pasado viernes cuando manejaba su moto y chocó contra un auto a la altura de Francisco Álvarez. El famoso fue operado de urgencia, tiene varios órganos comprometidos y lucha por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Sus familiares y amigos piden cadenas de oración por el ex Gran Hermano en este momento complicado de salud.

Luego de la operación de urgencia, revelaron que le extirparon el bazo, tiene costillas fracturadas y lesiones en la región torácica, por lo que su estado es delicado.

En horas de la noche del domingo, Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, reveló cómo se encontraba el ex Gran Hermano: "Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”.

Cómo está la salud de Thiago Medina

Asimismo, la influencer compartió una foto de una de sus hijas y pidió oraciones para Thiago: “Oremos por papá, por favor. Cadena de oración por Thiago Agustín Medina”.

El mensaje de las hijas de Thiago Medina tras el accidente

El nuevo parte médico de Thiago Medina tras el grave accidente con su moto

Este lunes por la mañana, los profesionales del hospital de Moreno dieron a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina.

“El paciente se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado”, señalaron desde la institución. “En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales”, indicaron los profesionales.

De igual manera, el hospital adelantó que este lunes a las 18 horas volverán a informar sobre la salud del ex Gran Hermano.

Sus familiares, excompañeros del reality y su ex piden oraciones por la salud de Thiago.

Sus hijas de menos de dos años, Laia y Aimé, le hicieron un emotivo cartel con sus manos en pintura y la frase: “Vos podés, papá. Te amamos mucho”.