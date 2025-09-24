Se complicó aún más la salud de Thiago Medina y está en estado crítico: qué dos nuevos problemas le detectaron

Thiago Medina lucha por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras sufrir un grave accidente el 12 de septiembre cuando manejaba su moto y fue chocado por un auto. El ex Gran Hermano tiene afectado los pulmones y su salud se agravó en las últimas horas.

En la noche del martes, Camilota, su hermana, contó el duro llamado que recibió de los médicos: “Cadena de oración querida familia, amigos y comunidad. Hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Mi hermano se encuentra en un momento muy delicado de salud".

“Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”, expresó con angustia la hermana de Thiago Medina.

Camilota sobre su hermano, Thiago Medina.

“Estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la FE y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros y que eleven una plegaría por su vida, por su recuperación y por la fortaleza de todos los que amamos”, agregó con profunda tristeza Camilota sobre el estado de salud de su hermano.

Si bien el influencer fue intervenido quirúrgicamente hace unos días para reparar la parte costal del cuerpo, sus pulmones son los órganos más afectados del accidente.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas

El nuevo dato en la salud de Thiago Medina que alertó a todos

Su estado empeoró y mantiene en estado de alerta a sus familiares, ya que su salud corre peligro. El periodista Fede Flowers contó la última noticia que complica su evolución.

“Último momento: la salud de Thiago. Lo cuento porque la familia ya lo sabe y lo hizo público, es muy complicado, el cuadro de salud del ex GH en este momento tiene sus dos pulmones muy comprometidos”, expresó el periodista.

El nuevo dato en la salud de Thiago Medina que alertó a todos

“Pero además ayer informaron de una bacteria intrahospitalaria y tiene problemas de vesícula. Está muy comprometido, Thiago”, reveló el periodista sobre la complicada situación de salud del ex Gran Hermano.

Sus familiares piden cadena de oración por su salud y la recuperación de sus pulmones para que pueda salir adelante.