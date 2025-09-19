Salió a la luz la fuerte interna entre la familia de Thiago Medina y Daniela Celis y el escándalo es total: “No la dejan entrar”

En medio del delicado estado de salud de Thiago Medina, su familia quedó envuelta en una fuerte interna que salió a la luz en las últimas horas. La polémica se desató cuando Camilota abandonó una entrevista en vivo al ser consultada por su relación con Daniela Celis, la expareja de su hermano.

Analía Franchín fue quien se arriesgó a mencionar el tema. La panelista de A la Barbarossa aprovechó el mano a mano con Camila desde el hospital para hablar sobre su vínculo con la expareja de su hermano. “Ayer hablamos con la hermana de Daniela, con Mara, y nos contó que ella pudo una sola vez entrar a ver a Thiago y que eso lo maneja tu papá, quien entra o no, ¿está todo bien con Daniela?”, fue la pregunta que desató el enojo de la participante de Cuestión de Peso.

Lejos de ocultar o disimular su molestia, Camilota inmediatamente estalló contra Analía Franchín por la pregunta fuera de lugar que hizo: “En este momento te voy a faltar el respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón no se pregunta eso, acá está todo bien y tenemos que estar unidos como familia”.

La hermana de Thiago Medina sumó: “No necesitamos chusmerío, sinceramente te lo digo, porque nadie está acá parada como yo y toda la familia, así que las preguntas te las podés guardar en el bolsillo”.

Los detalles de la interna entre la familia de Thiago Medina y Daniela Celis

Por su parte, Yanina Latorre fue la encargada de retomar esta polémica y reveló detalles de la interna familiar alrededor de Thiago Medina. La conductora sumó información confidencial y reveló el enfrentamiento entre Daniela Celis y el papá de su expareja mientras él pelea por su vida.

Yanina Latorre aseguró que recibió la misma información que Analía Franchín sobre la pelea entre la familia de Thiago y Daniela Celis y explicó el motivo detrás de esta disputa.

“A mí me llegó que el papá de Thiago estaría manejando todo y a Daniela, que se lo merece porque está ahí apostada y es la mamá de las hijas, no la dejan entrar. Entró una sola vez”, afirmó en televisión.

Según la esposa de Diego Latorre, el papá de Thiago es quien toma todas las decisiones en la terapia intensiva, ya que Daniela “ya no es esposa”. Por este motivo, la madre de las gemelas no tendría prioridad para ingresar a verlo. “En una terapia de esa magnitud, el que manda ahí es el papá de él”, señaló.

Además, según la información que revelaron al aire, por protocolo, solo pueden entrar dos personas por día a la terapia intensiva. “Al mediodía entra una persona y a la tarde otra”, contaron. Asimismo señalaron que Camilota no entra a ver a su hermano porque le da impresión verlo en ese estado, pero que podrían dejar pasar a Daniela.

“Creo que lo de Analía no fue con mala intención, pero Camilota está muy sensible”, agregaron en el programa sobre el tenso momento que se vivió en la entrevista de A la Barbarossa.