Indignación por la desubicada pregunta que le hizo Analía Franchín a Camilota, en vivo: “Te las podés guardar en el bolsillo”

Durante la más reciente emisión de A la Barbarossa, una pregunta desubicada de Analía Franchín hizo estallar en vivo a Camilota, la hermana de Thiago Medina. Esta situación se dio en medio de la delicada situación médica que enfrenta el joven de 22 años tras sufrir un lamentable accidente automovilístico en Moreno.

El momento en cuestión se generó cuando el equipo de A la Barbarossa pautó para realizar un móvil con Camila Deniz y así conocer más de cerca el delicado estado en el que se encuentra Thiago Medina. Como es de suponer, durante la nota en cuestión surgieron múltiples preguntas, pero fue una de Analía Franchín la que causó indignación.

Thiago Medina junto a su hermana, Camilota.

La desubicada pregunta que le hizo Analía Franchín a Camilota en vivo

Después de que Camilota contara detalles sobre la evolución favorable de Thiago Medina, Analía Franchín quiso abordar los rumores que transcendieron sobre una posible tensión entre Daniela Celis y la familia del exparticipante de Gran Hermano.

Con el propósito antes referido, la panelista de A la Barbarossa consultó: “Ayer hablamos con la hermana de Daniela, con Mara, y nos contó que ella pudo una sola vez entrar a ver a Thiago y que eso lo maneja tu papá, quien entra o no, ¿está todo bien con Daniela?”.

Lejos de ocultar o disimular su sentir, Camilota inmediatamente estalló contra Analía Franchín por la pregunta fuera de lugar que hizo: “En este momento te voy a faltar el respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón no se pregunta eso, acá está todo bien y tenemos que estar unidos como familia”.

Aunado a ello, la hermana de Thiago Medina sumó: “No necesitamos chusmerío, sinceramente te lo digo, porque nadie está acá parada como yo y toda la familia, así que las preguntas te las podés guardar en el bolsillo”.

Camila Deniz junto a Daniela Celis, su cuñada

Como si lo antes mencionado fuera poco, la voz de Camilota se quebró por el llanto que amenazó en salir y, esta, antes de abandonar el móvil, remarcó: “No es el momento de hacer esa pregunta, pero desde el otro día que me están preguntando y está todo bien, con Dani estamos más unidos que nunca”.

Tras el momento de tensión vivido durante el móvil con A la Barbarossa, Camilota decidió abandonar el en vivo sin ánimos de extender demasiado el cruce con Analía Francín.