Santiago del Moro se sinceró y reveló su vínculo con una participante de Gran Hermano: “Saliendo de la mano”

En los últimos años, el nombre de Santiago del Moro es uno de los más escuchados cuando se habla de conductores de los medios de comunicación tradicionales. Desde que el famoso se puso al frente de Gran Hermano, el reality logró conquistar al público con las transmisiones y los vivos. Se viene una nueva temporada que ya se está cocinando.

El conductor estuvo presente en el casting presencial que se hizo en Telefe para la edición Generación Dorada de Gran Hermano. Esta abrirá sus puertas en unos meses y tiene la particularidad de que participarán exjugadores, nuevos, y personas que ya son famosas. Hay mucha expectativa para lo que se viene y el presentador va dejando pistas.

Santiago del Moro confesó si tenía sentimientos hacia una participante de Gran Hermano

La euforia que genera el programa en sus meses en vivo lleva a que tanto el conductor como los panelistas y la producción sienta cierto cariño por algunos participantes más que otros. En varias ocasiones, la actitud de Santiago del Moro llamó la atención por sus sentimientos a jugadores.

Santiago del Moro confesó si tenía sentimientos hacia una participante de Gran Hermano

“¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿qué te dolió que saliera?”, le preguntó Analía Franchin para A la Barbarossa.

Santiago del Moro respondió con total sinceridad y confesó: “Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio”.

Asimismo, el conductor aclaró que por más que quería que gane ella, el ganador de esa edición lo tenía merecido: “Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó”.

“Pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”, agregó del Moro sobre sus sentimientos especiales hacia Juliana Furia.

En la misma línea, la panelista quiso saber hasta donde llegó su fanatismo por la participante y le preguntó: “¿Alguna vez votaste?”. El conductor se sinceró y respondió: “No, eso no. Mis hijas sí”.