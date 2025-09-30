Santiago del Moro anunció cuándo comenzará Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro es el conductor del momento y cada vez que tiene un nuevo proyecto en la televisión demuestra su carisma y pasión por lo que hace. El famoso estuvo a cargo de llevar adelante la ceremonia de los Martín Fierro y se llevó el galardón de oro por su trabajo. Allí contó la novedad más esperada del reality.

Santiago del Moro anunció Gran Hermano “Generación dorada”

Luego del fin de la última temporada en junio, el conductor anunció que la próxima edición va a ser especial, ya que tiene el nombre de Generación dorada, y del cual van a poder participar personas desconocidas, antiguos jugadores y famosos que quieran ingresar a convivir.

Gran Hermano sigue demostrando que es el reality más exitoso de la televisión argentina y que cada vez que hay una nueva temporada, sus participantes conquistan a la audiencia. El programa de convivencia vuelve a la pantalla de Telefe y ahora se conoció la fecha de estreno.

Santiago del Moro anunció cuando vuelve Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro anunció cuando vuelve Gran Hermano Generación Dorada

En plena gala de Martín Fierro, Santiago del Moro sacó un sobre dorado con las novedades más importantes del reality. “Les quería contar esto. Vuelve, distinto, renovado... Gran Hermano: Generación Dorada”, expresó el conductor.

Luego, confirmaron que la casa más famosa del país abrirá sus puertas en febrero de 2026 y se extenderá por varios meses en la pantalla de Telefe.

“Vamos a convivir un tiempo con el mundial, va a estar lindo eso”, comentó Del Moro, en referencia a que el reality va a estar al aire en el momento de que comienza la Copa del Mundo de Fútbol 2026.

Si bien no revelaron la fecha específica de estreno del programa, con el tiempo se van a ir revelando novedades de la edición innovadora con nuevas reglas, pruebas y juegos, y que unirá en la misma convivencia a famosos, exs Gran Hermano y nuevos participantes.