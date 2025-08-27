¿Se va de Gran Hermano? Santiago del Moro contó la verdad sobre su salida de Telefe

Santiago del Moro es el conductor oficial de Gran Hermano hace tres temporadas. El presentador supo ganarse un lugar en el público y conquistó a los fanáticos del reality. Se sabe que se viene una nueva temporada del programa de convivencia y se llamará “Generación Dorada”.

Santiago del Moro habló de Gran Hermano en Instagram.

"Será una edición totalmente diferente y renovada. En donde podrán participar desde famosos hasta personas completamente desconocidas. O sea que podrán inscribirse influencers, deportistas, artistas, exjugadores de Gran Hermano y personas totalmente anónimas”, revelaron sobre la nueva edición del programa.

“Gran Hermano podrá emitir Golden Tickets para invitar a su casa a quien considere. El único requisito es ser mayor de edad y tener muchas granas de formar parte de Gran Hermano”, señaló el anuncio del programa.

No obstante, en Intrusos revelaron una información inesperada sobre el futuro del conductor. “Santiago del Moro deja el canal, noticia de último momento, lo tengo confirmado por una alta fuente muy cercana a todo este proyecto. Fue él quien tomó la decisión”, comentó Paula Varela.

La palabra de Santiago del Moro sobre su supuesta renuncia a Telefe

“Santiago es una persona muy cerrada en sus decisiones, tiene un círculo íntimo muy cerrado, su información está guardada bajo siete llaves, no me sorprendería que lo desmienta, pero hasta ahora me dicen que esto es así”, contó la periodista.

Tras las repercusiones que generó la noticia, Santiago del Moro rompió el silencio en sus redes sociales. “A todos los que me preguntan, sigo en mi casa Telefe, y feliz que así sea”, escribió el conductor en Instagram para aclarar lo que circula.

Santiago del Moro sobre su renuncia a Gran Hermano

Asimismo, el famoso indicó las fechas en donde podrán verlo de nuevo en televisión: “Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de la televisión y ya estamos preparando todo lo que se viene con Gran Hermano (Generación Dorada)“.

“Gracias por estar ahí siempre. Sin ustedes, no hay programas“, agregó el famoso. De esta forma, desmintió los rumores y aeguró que sigue como conductor, pero hay que esperar sobre si firma el nuevo contrato.