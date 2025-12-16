Una exparticipante de Gran Hermano fue madre y mostró a su bebé: “Ojos de amor”

Gran Hermano es el reality más popular de la televisión en todo el mundo. Los participantes que ingresan al programa buscan cambiar sus vidas, tener popularidad y vivir de la fama. Cada edición atrapa a la audiencia con sus historias, problemas y alianzas en la convivencia. Martina de la edición 2022 fue mamá y compartió la feliz noticia.

La influencer que fue la segunda eliminada de su edición, en ese momento no tuvo el apoyo del público, pero después logró posicionarse en redes sociales. En LAM anunció su embarazo junto a su pareja, con la que empezó a salir tras el reality.

En ese entonces, Ángel de Brito llevó al último ganador de Gran Hermano y en la tribuna estuvieron exparticipantes de otras ediciones. Martina reveló que esperaba una nena.

Este lunes, la influencer compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos de ella en la clínica cuando recibió en sus brazos a su beba de nombre Rufina, fruto de su relación con Uriel De Martini.

Martina mostró una foto de su pareja y flamante padre primerizo con la beba en brazos y escribió: “Amores de mi vida”.

Luego, fue el turno de su pareja Uriel, quien mostró a la reciente madre emocionada con su bebé en el pecho y escribió: “Ojos de amor, fuerza y entrega absoluta”.

Unas semanas atrás, la ex Gran Hermano y su pareja festejaron el baby shower de su beba y revelaron el nombre que iba a llevar.

“Algo hice bien para tener una red tan linda. Mi círculo de contención es ahora también el de Rufi, y me hace tan feliz saber que va a crecer rodeada de quienes nos abrazan, nos escuchan y nos sostienen. Gracias por querernos tanto y por estar siempre”, comentó en ese momento Martina con fotos del evento.