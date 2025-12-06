La dura situación de una ex Gran Hermano: sin trabajo, deudas y un pedido desesperado

Atravesar el impacto que deja un fenómeno gigante como Gran Hermano no es tarea fácil. Al principio todo parece ideal: la exposición crece, llegan invitaciones a distintos programas, aparecen canjes, regalos, entrevistas, flashes y un nivel de popularidad que estalla de un día para el otro. Pero ese furor no es eterno y, con el correr de los meses, la atención del público se diluye.

Desde la muerte de Jorge Lanata a la del Papa Francisco: todo lo que se perdieron los participantes de Gran Hermano 2025

Cuando eso ocurre, muchos exparticipantes se encuentran frente a una crisis personal y profesional: deben replantearse qué quieren hacer y qué oportunidades reales tienen por delante. Solo unos pocos logran consolidarse en el ambiente, conseguir trabajo y mantenerse vigentes. La mayoría intenta adaptarse como puede y, con el tiempo, vuelve al anonimato, cargando con la etiqueta de ser un “ex Gran Hermano” cada vez que caminan por la calle.

Quién es la exparticipante de Gran Hermano que está mal económicamente

Quien atraviesa un momento complicado es Katia “La Tana” Fenocchio, la vecina de La Matanza que ingresó a la última edición de Gran Hermano a bordo de su moto “superpoderosa” y rápidamente se transformó en una de las figuras más llamativas del reality de Telefe. La participante de 34 años fue invitada a Se picó, el programa de streaming que conduce Gastón Trezeguet en República Z, donde contó el difícil presente que le toca vivir.

Katia fue completamente honesta al hablar de su presente laboral y económico. Contó que la situación está lejos de ser la que imaginaba tras salir del reality. “De trabajo estoy pésimo, no tengo nada. No me sale nada y estoy haciendo delivery de nuevo”, confesó, recordando su empleo previo a la fama como repartidora de pizza y comida en moto por La Matanza y zonas cercanas. Luego añadió: “Estoy desocupada y no me están saliendo laburos”.

La Tana de Gran Hermano sufrió un terrible accidente con su moto y fue atendida de urgencia en el hospital.

La ex participante tenía proyectado lanzar su propio canal de streaming desde su casa, pero no logró concretarlo. “Ya invertí en eso, tengo que pagar las tarjetas que están al rojo vivo y esa es una inversión que no te va a dar plata al momento”, explicó. En ese contexto, también destacó el apoyo fundamental de su pareja: “Si no fuese por mi novio, no sé qué haría. Él me está pagando el alquiler”.

Allí, el periodista Nico Peralta intervino y le dijo: “Es heavy lo que estás contando. ¿Cómo hacés con todo?”. Fue entonces cuando Fenocchio profundizó aún más en la crudeza de su situación: “A mí no se me caen las uñas. Ayer agarré la moto y me fui a laburar. Hice delivery y me fue re mal. Ahora le debo 80 lucas a la aplicación”, reveló, dejando en shock a todos los presentes.