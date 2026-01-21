Salió a la luz el pedido que le hizo Griselda Siciliani a Luciano Castro tras su infidelidad

Luciano Castro vive un momento de extrema exposición mediática desde que se supo de su infidelidad a Griselda Siciliani con una joven de 28 años que conoció en un viaje de trabajo en Madrid. Toda la polémica salpicó a la actriz que aunque quiso esquivar las cámaras, debió hablar por su trabajo, y no dejó en claro si siguen o no juntos.

Por un lado, el actor habló ante los medios, reconoció su error, lamentó el daño a su pareja y aseguró que esto provocó una fuerte crisis que terminó con el vínculo. Mientras que la actriz bajó su perfil, pero resaltó que están juntos.

Lo cierto es que la pareja siempre mantuvo un perfil bajo, y los primeros días del escándalo no aparecieron, por lo que mantuvieron total hermetismo con lo que pasó.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

En las últimas horas, se supo que fue la actriz quien le hizo un especial pedido a su pareja cuando se conocieron los audios que él le mandó a la joven que vive en España.

Según contó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), la actriz fue tajante con su pareja cuando estalló la bomba mediática. En ese momento, la actores estaban en Mar del Plata y fueron abordados por la prensa.

Que le pidió Griselda Siciliani a Luciano Castro tras los audios filtrados

Si bien Castro primero reaccionó esquivo y no quiso hablar, al rato cambió de opinión. “¿Qué hacen acá?“, dijo el actor molesto con la situación.

Pero la actriz intervino y pidió a los medios que “esperen”. Luego Luciano dio su versión de los hechos, contrario a su postura inicial de mantener silencio.

Luciano Castro en Puro Show.

“Tal vez ella le dijo: ‘Che, yo hablé, vos también salí y habla lo que tengas que decir’”, sostuvo la periodista sobre la pareja.

Tras esto, se supo que la actriz volvió a Buenos Aires mientras el actor sigue haciendo temporada en la ciudad balnearia. Ninguno de los dos aclaró el estado actual de su relación.

“Si vos me preguntas si lo doy por terminado esto, yo creo que no porque lo veo a él con ganas de no perder este amor”, dijo la periodista sobre la pareja.