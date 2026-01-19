El verano de Luciano Castro está siendo completamente diferente a como esperaba desde que salió a la luz su infidelidad a Griselda Siciliani con una joven de 28 años que conoció en su viaje de trabajo en Madrid. El escándalo sigue y se conocieron nuevos datos de su engaño que llevaron a una crisis. La pareja se separó tras la polémica.

El actor habló en cámara, reconoció su error, lamentó los audios filtrados, como son los memes que se hicieron con su frase “hola, guapa”, y lloró por el daño que causó a su pareja Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

A pesar de que la pareja no confirmó oficialmente su ruptura, hay rumores de que estarían en crisis y habrían puesto punto final a su relación. Por su parte, la actriz no habla con la prensa y busca mantener un perfil totalmente bajo.

Mientras que el actor está en plena temporada en Mar del Plata, por lo que se refugia en la actuación. Ahora salió a la luz cómo son los días del famoso en la costa argentina.

Cómo está Luciano Castro tras su polémica separación de Griselda Siciliani

La cuenta Gossipeame mostró una foto del actor en la playa y describió cómo son sus días tras la supuesta ruptura con la actriz.

“Castro hará unos días en el balneario ya sin Griselda. Lo que me cuentan es que se los veía siempre juntos por Rumenco, donde él alquila casa, superacaramelados hasta que él dio la nota, desde ahí no se la vio más y no sé si ella después pegó vuelta”, contó Pochi la dueña de la cuenta Gossipeame.

“Ahora se lo ve con sus hijos”, agregó junto a la foto del actor, en donde se lo ve en una reposera en la playa. Según el testimonio, no hay rastros de Griselda Siciliani.